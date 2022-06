সামৰণি পৰিল অম্বুবাচীৰ মহাপয়োভৰ ৷ দেৱী স্নান নিত্য পূজা সমাপন হোৱাৰ পিছতে মন্দিৰৰ মুখ্য দুৱাৰ ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয় ৷ সন্ধিয়া 6 বজালৈ ভক্তৰ বাবে খোলা থাকিব মুখ্য দুৱাৰ (Kamakhya main door open) ৷

দেওবাৰ অৰ্থাৎ আজি দেশৰ তিনিখন লোকসভা আসন আৰু সাতখন বিধানসভা আসনৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব (Bypolls Counting)। উত্তৰ প্ৰদেশৰ আজমেগড়, ৰামপুৰ আৰু পঞ্জাৱৰ চাংৰু লোকসভা সমষ্টিৰ লগতে দিল্লীৰ ৰাজিন্দৰ নগৰ, ঝাৰখণ্ডৰ মান্দাৰ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আত্মাকুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলা, টাউন বৰদোৱালী, সুৰমা আৰু জবাৰাজনগৰ এই সাতটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগণনা ৷

2019 চনত সৰ্বাধিক 34 লাখ ভক্তই চাৰধাম ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ বিগত ডেৰমাহত উত্তৰাখণ্ডত চাৰধাম যাত্ৰাত ভক্তৰ সংখ্যা 25 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে (Uttarakhand Chardham Yatra has crossed 25 lakhs ) ৷ আগন্তুক দিনত ভক্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সভাপতিত্বত শনিবাৰে জনতা ভৱনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (Assam Cabinet)। কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেলযোগে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ অৱগত কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ।

মাজুলীৰ ৰঙাচাহী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত শনিবাৰে মাজুলী জিলা বিজেপিয়ে পালন কৰে ক'লা দিৱস(Majuli district BJP observe Black Day) ৷

বীৰকুছি কলিতাকুছিত নাগৰিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা 80 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন(Felicitation to HSLC Passed student at Birkuchi) ৷

মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কসকল অসম চৰকাৰৰ খৰচত থকা নাই ৰেডিশ্বন ব্লুত ৷ এই কথা শনিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে বিত্তমন্ত্ৰী দীপক কেশৰকাৰে (Maharatra rebel minister Deepak Kesharkar) ৷ ৰেডিশ্বন ব্লুৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলী এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "গুৱাহাটীলৈ বিমানেৰে অহা আৰু হোটেলত থকা-খোৱাৰ বাবদ যি খৰছ হৈছে সেয়া আমি সকলোৱে মিলি খৰচ কৰিছো ।"

জুলাইৰ মাজভাগত ছোনিয়া গান্ধীক নেচনেল হেৰাল্ড গোচৰ সন্দৰ্ভত (National Herald Case) সোধপোচ চলোৱা হ’ব বুলি ই ডি ৰ এক সূত্ৰই জানিব দিয়ে (Sonia Gandhi has been asked to join the probe in mid July by the ED) ৷

নাম উল্লেখ কৰিব নিবিচৰা এজন জ্যেষ্ঠ সেনা বিষয়াই শ্ৰীনগৰত কয় এই বছৰ অমৰনাথ যাত্ৰাৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ আগতীয়া অনুমান বৃদ্ধি পাইছে (senior Army officer said in Srinagar) । বিষয়াজনে কয়, "এই যাত্ৰাৰ প্ৰতি নিৰাপত্তাৰ ভাবুকিৰ বিষয়টো বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে আমি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পূৰ্বৰ বছৰবোৰতকৈ তিনিগুণ অধিক বৃদ্ধি কৰিছোঁ (security arrangements increased three times more) ।

যি সময়ত বিশ্বই কয়লাৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস (reducing the usage of coal) আৰু নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা (dependence on renewable energy) ত্বৰান্বিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আহিছে, সেই সময়তে কয়লা মন্ত্ৰালয়ে শনিবাৰে কয় যে দেশৰ ঘৰুৱা কেঁচা কোকিং কয়লা (raw coking coal) উৎপাদনে বৰ্তমানৰ ৫১.৭ মেট্ৰিক টনৰ পৰা ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ১৪০ নিযুত টন (মেট্ৰিক টন) স্পৰ্শ কৰিব পাৰে ।