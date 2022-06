ৰেডিশ্বন ব্লুত তিনি দিন ৰখা হ’ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ একনাথ চিন্দেসহ ৪০ জন বিধায়কক(MAHA MLAs to stay in guwahati for three days) ৷ শিৱসেনাৰ বিদ্ৰোহী নেতা একনাথ চিন্দেয়ে ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাললৈ পত্ৰ লিখিছে (Eknath Shinde wrote letter to MAHA governor)। ৰাজ্যপালৰ পৰা সঁহাৰি পালে একনাথ চিন্দেয়ে অকলে মহাৰাষ্ট্ৰলৈ গৈ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ সংহাৰ (Flood in Assam)৷ বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 80 জনলৈ বৃদ্ধি(Total death toll in Assam Flood) ৷ এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কপিলী নৈৰ জলস্তৰ ৷ বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ বন্যাৰ্তৰ ৷

শিৱসেনাৰ নেতা তথা বিসম্বাদৰ প্ৰধান একনাথ চিন্দে(Shiv Sena MLA Eknath Shinde)ৰ লগত মহাৰাষ্ট্ৰৰ 40 জন বিধায়ক বুধবাৰে পুৱা আশ্ৰয় বিচাৰি গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ৷

বুধবাৰে পুৱাই লগত 40 গৰাকী বিসম্বাদী বিধায়কক লৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ’ল একনাথ চিন্দে (Eknath Shindhe in Guwahati) ৷ সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয় যে, বালাচাহেব থাকৰেৰ যি হিন্দুত্ব তাক তেওঁলোকে আগুৱাই নিব ৷

মঙলবাৰে চাংসাৰিত উপস্থিত হৈ আশ্ৰয় শিবিৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(Assam CM visits flood Shelter Camp in Changsari) ৷

সলনি হ'বলৈ ওলাইছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক পট । পুনৰ চলিব হোটেল ৰাজনীতি । আশ্ৰয় বিচাৰি গুৱাহাটীত উপস্থিত মহাৰাষ্ট্ৰৰ শাসকীয় দলৰ বিধায়ক ।

বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ৷ দ্ৰৌপদী মুৰ্মূ হ’ব এন ডি এৰ প্ৰক্ষেপিত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী (NDA presidential candidate) ৷

নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পাছতে অসমৰ বান পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিছে (Flood situation in Assam)। বৰ্তমানেও 32 খন জিলাৰ বান পৰিস্থিতি অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে ।

ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাবে প্ৰক্ষেপিত হোৱাৰ পাচত এন ডি এৰ দ্ৰৌপদী মুৰ্মূৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া (first reaction of Draupadi Murmu)৷ মঙলবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপালগৰাকীক এন ডি এই পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে ঘোষণা কৰে ৷

দিল্লীৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মণীষ চিছ’ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে 100 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ ৷