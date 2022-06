"অসম গণ পৰিষদ অসমৰ ৰাইজৰ দল ৷ অসমৰ ৰাইজ অসম গণ পৰিষদৰ হাই কামাণ্ড ৷ অসমৰ ৰাইজৰ নীতি -নিৰ্দেশনামতেহে অসম গণ পৰিষদ দল চলিব ৷ দিল্লী আৰু নাগপুৰৰ কথামতে অসম গণ পৰিষদ নচলে (AGP party does not run according to Delhi and Nagpur ) ৷" এই মন্তব্য বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱাৰ ৷

ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বানৰ বিভীষিকা ৷ শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ বেলশিৰি নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে খহাই নিলে মিছমাৰী-বেলশিৰী-ঢেকীয়াজুলি সংযোগী মূলপথ (Belshiri river drains main road)৷

গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী নাও আৰু ফেৰীসেৱা অনিদিষ্ট কাললৈ বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে (Ferry service closed in Guwahati) ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি আৰু প্ৰবল সোঁতৰ বাবে দেওবাৰৰ পৰা অনিদিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰা হৈছে ফেৰীসেৱা (Guwahati to North Guwahati ferry service suspended)৷

শনিবাৰে পশ্চিম গুৱাহাটীৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে স্থানীয় বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই (MLA Ramendra Narayan Kalita) ৷ জলবন্দী ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ বাবে সাময়িক ব্যৱস্থা হিচাবে নলা খন্দাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিবলৈ লোকনির্মাণ বিভাগ আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তাক নিৰ্দেশ দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে।

বিহালীৰ ৰৌমাৰীত বুৰৈ নৈত তীব্ৰ গৰাখহনীয়া (Erosion in Behali) ৷ এনিশাৰ ভিতৰতে নদীৰ বুকুত বিলীন হ'ল 10 বিঘাকৈ চাহ বাগান ৷

ৰাজ্যজুৰি বানৰ সংহাৰ (Flood in Assam) ৷ কৰিমগঞ্জত সংঘটিত হ’ল দেখিলেই বুকু কঁপি যোৱা এক ঘটনা (Flood in Karimganj)৷ লংগাই নৈৰ কোবাল সোঁতে উটুৱাই লৈ গ’ল মটৰ চাইকেলসহ এজন যুৱকক (Young man swept away in river in Karimganj) ৷ এই ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে যুৱকজনৰ ৷

ৰঙাপৰাত গাভৰু নৈয়ে ছিঙিলে মথাউৰি (Embankment erosion at Rangapara)। ভগ্ন অংশৰে বাগৰিল নৈৰ বাঢ়নী পানী । নৈৰ গৰাখহনীয়াত জাহ গৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কৃষিভূমি ৷ চিন্তিত হৈ পৰিছে কৃষক ৰাইজ ৷

টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে অসমকে ধৰি সমগ্ৰ দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বক্স‍াৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ (Olympics medalist Lovlina Borgohain) একান্তই ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক এটাক অন্য ধৰণে সংবাদ তথা সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বক্সাৰগৰাকীয়ে ।