কপিলীৰ বুকুত মৰণকাতৰ চিঞৰ (Boat accident in Kapili river) ৷ আশ্ৰয় শিৱিৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত প্ৰাণ হেৰুৱালে চাৰিবছৰীয়া শিশুসহ এগৰাকী মহিলা (2 died in Boat accident) ৷

ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগসমূহৰ প্ৰতিনিধি, আগশাৰীৰ উদ্যোগপতি আৰু বিনিয়োগকাৰী সকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠক । ভূতত্ত্ব আৰু খনি সঞ্চালকালয় আৰু এছ বি আই কেপিটেল মাৰ্কেটছ লিমিটেডৰ মাজত এখন বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ ।

এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ নামত সংঘটিত হৈছিল এক বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰী । প্ৰাক্তন সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে আন কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি আকৌ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বৰ্তমানৰ প্ৰকল্প সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মাই ।

‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাপ কৰিছে ৷ পাপৰ প্ৰায়চিত্ত হ’বলৈ চৰকাৰক সকলোৱে পূজা-পাতল, যজ্ঞ আদি কৰি চৰকাৰক সহায় কৰিব লাগে’’ ৷ বানৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰা দায়সৰা মন্তব্যক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিধ‍ায়ক ৰকিবুল হুছেইনে (Bhupen Kumar Borah and Rakibul Hussain criticize Assam CM) ৷

মহানগৰীত পুনৰ শুকুৰবাৰেও বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান (Close all educational institutes on Friday) ৷ কৃত্ৰিম বানে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰাত (Artifical flood in Guwahati) শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তই ৷

নগাঁৱত যাত্ৰীবাহী ই ৰিক্সাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ (Drugs seized in Nagaon)। ৫৪ টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ আব্দুল আলী নামৰ এজন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ । ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

সম্প্ৰতি বিভিন্ন বিজেপি শাসিত ৰাজ্যবোৰত বুলডোজাৰ অতি সক্ৰিয় হৈ উঠিছে (Bulldozers reign in BJP ruled state)। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হওঁক বা বিৰোধীয়ে হওঁক, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলেই তেওঁলোকৰ ঘৰত চলে এই বুলডোজাৰ । একাংশ ৰাজ্যৰ চৰকাৰে বুলডোজাৰক আহিলা হিচাপে গ্ৰহণ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে । ইতিমধ্যে এনে ধৰণৰ ৰাজনীতিক লৈ বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

ধুবুৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ জলৰাশি বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে (Brahmaputra crosses danger level mark in Dhuburi)। যাৰ ফলত জৰুৰীকালিন সেৱাৰ বাহিৰে নদী পথত নাও, লঞ্চ, ফেৰী অথবা জাহাজ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনে ।

অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ পৌৰহিত্যত জনতা ভৱনত উপ-সমিতিৰ বৈঠক । অসম চুক্তিৰ আন দফাসমূহৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক সময় নিৰ্ধাৰিত কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত কৰাৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা । চুক্তিখনৰ দফাসমূহৰ ফলপ্ৰসূ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুতৰ বাবে আছুৰ সৈতে শীঘ্ৰে পুনৰ আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ।

ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি আৰু দিল্লীৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কাৰ্যালয়ত পুলিচ বাহিনীয়ে অনাধিকাৰ প্ৰৱেশৰ ঘটনা সম্পৰ্কত ৰাজ্যপালৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে (Assam Pradesh Congress Committee) ৰাজ্যপালক দুখনকৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে ৷