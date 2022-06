বিজেপিক তুলাধুনা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীৰ (Abhishek Banerjee in Agartala)৷ বিজেপিক ডুব যোৱা জাহাজ আখ্যা দিয়ে বেনাৰ্জীয়ে ৷ লগতে কয় যে, ডুব যোৱা জাহাজে কেপ্তেইন সলনি কৰি লাভ নাই (BJP is sinking ship) ৷

বুধবাৰেও কামৰূপ মহানগৰ জিলাত নেৰানেপেৰা বৰষুণ হ’ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগজাননী দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কাইলৈ সকলো বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় (চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত) বন্ধ ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই ।

১৯৯৩ চনৰপৰা ২০১৮ চনলৈ ২৫ বছৰত গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনৰ ফলত ১৬৫ জন লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে । 2018ৰ পৰা 2022লৈ এই সংখ্য়া বৃদ্ধি হৈছে ৷ মঙলবাৰেও গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনৰ ফলত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হয় (Four people died in landslide in Guwahati) ।

ফেচবুকত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিল বিজেপি নেতা (BJP leader detained)। দৰং জিলা বজৰং দলৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে বিজেপিৰ কৰ্মীক ৷ আটকাধীন বিজেপি কৰ্মীজন দলগাঁও আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য ৰেকিবুৰ ৰহমান ৷

অহা তিনিদিনলৈ গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ উপকন্ঠ অঞ্চলত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী দিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷ বুধবাৰৰ পুৱাৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈ ৭-২০ ছেন্টিমিটাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ পুৱাৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ ৭-১১ ছেন্টিমিটাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপেন্দ্ৰ পাণ্ডেক । নিজকে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ পৰিদৰ্শক বুলি চিনাকি দি চি আই ডিৰ বিভিন্ন গোচৰৰ সন্দেহযুক্ত বা অভিযুক্তৰ পৰা ধন দাবী কৰি আহিছিল উপেন্দ্ৰই ।

চলিত মাহৰ শেষৰফালে স্বাস্থ্য বিভাগে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰায় তিনি সহস্ৰাধিক পদ পূৰণৰ বাবে পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও কৰা নাই পৰ্যাপ্ত পৰীক্ষাকেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা ৷

পূৰ্বতকৈ এইবাৰ বৰষুণ বেছি হৈছে (Heavy rainfall in assam) ৷ যাৰ বাবে মাত্ৰাধিক জুৰুলা হৈছে মহানগৰবাসী ৷ বিজেপিৰ এক সভাত অংশ লৈ ডিফুত গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰে সাংসদ কুইন ওজাই (MP Queen Oja comments on Guwahati artificial floods)৷

ৰাজ্যৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ এখন পুতৌলগা ছবি ৷ পুনৰবাৰ বিভাগটোৰ স্বৰূপ উদঙাইছে ৰাজ্যৰ এটা অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰই ৷ হয়, এই অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ ওপৰৰ অংশত আছে ফুটা টিংপাত আৰু উন্মুক্ত চালি (Distressed condition of Anganwadi Centre) ৷ পিছে ক’ত আছে এই কেন্দ্ৰটো ৷ সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত...

ব্যতিক্ৰমী ৰূপত কইনা ঘৰত উপস্থিত হ'ল দৰা । বিলাসী বাহনৰ পৰিৱৰ্তে হাতীৰ পিঠিত উঠি কইনা ঘৰত উপস্থিত হ'ল দৰাসহ বৰযাত্ৰীৰ দল । সততে নেদেখা এনে এক বিবাহৰ দৃশ্য দেখা গ'ল নগাঁৱৰ জাজৰিত (Bridegroom on elephant back in Nagaon)।