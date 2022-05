নগাঁও আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তথা মাষ্টাৰ মাইণ্ড অশ্বিকুল ইছলামক(Batadrava accused death)। আশ্বিকুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত নিশা আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বাসগৃহত অভিযান চলায় ৷ আশ্বিকুলৰ বাসগৃহৰ পৰা পুৱতি নিশাই উভতি অহাৰ পথত নিহত হয় আশ্বিকুল ।

আশ্বিকুলৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মন্তব্য নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে(Nagaon SP Leena Doley)ৰ । বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডটোৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ই টি ভি ভাৰতৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছিল আশ্বিকুলৰ Exclusive ভিডিঅ'।

বিশ্বনাথত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা(Encounter at Biswanath) ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হ’ল চোৰাং চিকাৰী(Poachers injured in Biswanath police firing) ৷ সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 2 বজাত লুকুৱাই থোৱা অস্ত্ৰ আৰক্ষীক দেখুৱাবলৈ নিয়াৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল জাকিৰে ৷ তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে চোৰাং চিকাৰীটোক উদ্দেশ্যি গুলীচালনা কৰে ৷

নেপালত সন্ধানহীন হোৱা Tara Air 9 NAET বিমানখনৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ নেপাল সেনাৰ ৷ নেপাল সেন্যৰ এটা দল উপস্থিত হৈছে দুৰ্ঘটনাস্থলীত ৷

হাৰ্ডিক পাণ্ডিয়া নেতৃত্বাধীন টীম গুজৰাট টাইটানছে চলিত ছিজনৰ আইপিএল মেচত আত্মপ্ৰকাশ কৰিয়েই বিজয়ৰ মুকুট পৰিধান(Gujarat Titans complete dream debut with IPL title) কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ গুজৰাটৰ শক্তিশালী বলিঙৰ সন্মুখত তিষ্ঠিব নোৱাৰি ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বেটিং বিপৰ্যয় ঘটে, যাৰ ফলত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয় ৷

মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে আলফা স্বাধীনক ক্ষমা খোজা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণক শ্ব'কজ কৰা প্ৰসংগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ (Sanjay Kishans apology to ULFA I) । ভূপেন বৰাই কয় যে, দুজন ‘চীফ’ৰ নেতৃত্বত এতিয়া অসম চলি আছে । এজন হৈছে ‘চীফ মিনিষ্টাৰ’ অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আনজন হৈছে ‘কমাণ্ডাৰ-ইন-চীফ’ অর্থাৎ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ ।

দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ পুলৱামাৰ গুণ্ডিপোৰা অঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত সংঘটিত হয় এক সংঘৰ্ষ (Encounter breaks out between security forces and militants in Pulwama) ৷ য’ত নিহত হয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জৈচ ই মহম্মদৰ 2 জন স্থানীয় সদস্য ৷

‘সঞ্জয় কিষাণে আলফাক ক্ষমা বিচাৰি কৰি চূড়ান্ত অপৰাধ কৰিছে ৷ যুৱকসকলক আলফালৈ যোৱাত অনুপ্ৰাণিত কৰিছে সঞ্জয় কিষাণে ৷’’ এনে বহু বিস্ফোকৰ মন্তব্যৰে দেওবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুন বৰাই ।

আমবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অগপৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভা । দলীয় ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ বিশেষ তৎপৰ হৈছে নেতৃত্ব । নতুন প্ৰজন্মক দলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি সদস্যৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰে দলটো টনকিয়াল কৰাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ।

চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা শৌনক সেনৰ তথ্যচিত্ৰ 'অল দ্যাট ব্ৰেথছ'-এ এই বৰ্ষৰ কাঁ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰৰ বঁটা(All That Breathes bags top documentary award) । শৌনকৰ পৰিচালনা(Shaunak Sens documentary at Cannes)ৰ এই তথ্যচিত্ৰখনত দিল্লীৰ ৱাজিৰাবাদত থকা সকলোৰে অৱহেলিত ভাতৃ-ভগ্নী মহম্মদ চাউদ আৰু নাদিম শ্বেহজাদৰ জীৱনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷