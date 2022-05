চাৰিদিনলৈ অপৰিৱৰ্তনীয় হৈ থাকিব ডিমা হাছাওৰ বতৰ ৷ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে হাফলঙত সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ ২৩ ছেণ্টিমিটাৰ বৃষ্টিপাত(Haflong records the highest rainfall in Assam) ৷ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে এই কথা ৷

বৰাকৰ সৈতে দহদিনলৈ বিচ্ছিন্ন থাকিব ৰেল যোগাযোগ(Rail service hit in Dima Hasao due to landslides) । হাফলং আৰু জাতিঙ্গাৰ মাজত ভূমিস্খলন হোৱাৰ বাবে ৰেল যোগাযোগ বন্ধ হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে । যাৰবাবে ৰেল ষ্টেছনত যাত্ৰীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ ।

সত্ৰকণৰা 6 নং ছিটত ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা (Tension over fight in Barpeta)। এই মাৰপিটৰ ঘটনাত পাঁচজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ আহত লোকসকলৰ ভিতৰত এজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

নিজৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আৰু আগ্ৰহ থাকিলে যিকোনো কামেই সম্ভৱ । এই কথা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে ঝাৰখণ্ডৰ চাত্ৰাৰ এজন নিৰ্বাচনী বিষয়াই । শাৰীৰিক অসুস্থতা স্বত্বেও পত্নীৰ পিঠিত উঠি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ আহিল নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকী (Polling officer reached booth riding on wifes shoulder) ।

শনিবাৰে বিয়লি বিপ্লৱ কুমাৰ দেবে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মানিক সাহাক ত্ৰিপুৰাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা (Manik Saha to be next Tripura CM) । কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ২০১৬ চনত বিজেপি দলত যোগদান কৰিছিল মানিক সাহাই ৷

আজি পুৱা ঘৰৰ পৰা আহোতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ড্ৰাইভাৰ হিচাপে থকা অসম আৰক্ষীৰ জোৱানজনক চাকৰি কিদৰে পাইছিল বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল । উত্তৰত ড্ৰাইভাৰজনে শেষৰ দিনা ২০ হাজাৰ টকা দিবলগীয়া হৈছিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক সদৰি কৰিছিল (Assam CMs driver gets job by paying bribe)।

বিতৰ্কই লগ নেৰা হৈছে লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক(Lakhimpur Medical College in controversy) । উদ্বোধনৰ দুমাহৰ পাছতে দেৱালত ফাঁট মেলা খবৰে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰলৈ আনিছিল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনক । এইবাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত সোমাল পানী ।

ৰাজ্যিক পর্যায়ৰ উন্নয়ন সমন্বয় আৰু তদাকৰী কমিটীৰ সভাত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস । ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে খন্দা হ'ব ৭৫ টাকৈ অমৃত সৰোবৰ পুখুৰী(Amrit Sarovar in Assam) । য'ত থাকিব বিজ্ঞানসন্মত মীন পালনৰ লগতে মূল্যবান বৃক্ষৰোপণৰ ব্যৱস্থা ।

জয়া আখটাৰে শনিবাৰে তেওঁৰ মুক্তি পাবলগীয়া ছবি দ্য আৰ্চিছৰ তাৰকা কলা কুশলীৰ কথা ঘোষণা কৰে । চলচ্চিত্ৰখনৰ জৰিয়তে অমিতাভ বচ্চনৰ নাতি অগষ্ট্য নন্দা, শ্বাহৰুখ খান-গৌৰী খানৰ জীয়ৰী সুহানা খান আৰু বনি কাপুৰ-শ্ৰীদেৱীৰ সৰু জীয়ৰী খুশি কাপুৰে অভিনয়ৰ জীৱনৰ পাতনি মেলিব (Star kids debut in netflix) ৷

বিগত মাৰ্চ মাহত অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেটাৰ শ্বেন ৱাৰ্ণ আৰু ৰড মাৰ্ছৰ মৃত্যুৰ পিছত পুনৰায় আহিল এই দুঃখবৰ ৷ পথ দুৰ্ঘটনাত আকস্মিক মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা এণ্ড্ৰিউ ছাইমনছ(Andrew Symonds passes away) হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেট জগতৰ তৃতীয়গৰাকী কিংবদন্তি । মৃত্যুৰ সময়ত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ বয়স আছিল 46 বছৰ ৷