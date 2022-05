শিৱসাগৰত বৃহৎ যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচী(National level yoga programme in Sivsagar) ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যোগ উৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আয়ুষ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল(Sarbananda Sonowal participates in national level yoga programme) আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

ভূ-মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে মঙলদৈত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ মঙলদৈত ভূ-মাফিয়াৰ আক্ৰমণৰ বলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সেৱাদলৰ মুখ্য আহ্বায়ক চন্দন বৰুৱা(Land mafia attack Congress leader) । সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণৰক্ষা চন্দন বৰুৱাৰ ৷

তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী(PM Modi's three day Europe visit) ৰে জাৰ্মানী অভিমুখে ৰাওনা(PM Modi departs for Germany) হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৷ কাৰ্যসূচী অনুসৰি, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে সোমবাৰে উপস্থিত হ’ব জাৰ্মানীৰ বাৰ্লিনত ৷ তাত মোডীয়ে ভাৰত-জাৰ্মানীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া 6th Inter-Governmental Consultations (IGC) ত জাৰ্মানীৰ চেঞ্চেলৰ ওলাফ শ্চ’লজৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷

দেওবাৰে দেখা পোৱা নগ’ল ঈদৰ জোন ৷ কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটীৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি সমগ্ৰ ভাৰতত অহা মঙলবাৰে অৰ্থাৎ 3 মে’ত উদযাপন কৰা হ’ব পবিত্ৰ ঈদ-উল-ফিতৰ ৷

ভাৰতবর্ষৰ অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ আকাৰ ইংৰাজী K আখৰটোৰ দৰে (The size of the growth of the Economy of India is similar to the english K letter)৷ ফলত এচাম লোক ধনৱান হৈ যোৱাৰ বিপৰীতে এচাম লোক দৰিদ্ৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতৰ হ’ব । শ্ৰমিক দিৱসৰ দিনাই এই মন্তব্য কৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৱে ৷

মাজুলীত আকৌ অঘটন ৷ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙত মেলিছে চিৰাল ফাঁট (Jorhat Majuli Bridge has cracked) ৷ চিন্তিত এতিয়া মাজুলীবাসী ৷

বিগত বছৰত নতুনকৈ কৰ্কট ৰোগত আক্রান্ত হৈছে ১,১০,৮৫৭ জন লোক (cancer cases has increased in Assam)। মৃত্যু ৬৬,৮০০ জনৰ । ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কৰ্কট ৰোগীৰ হাৰ সৰ্বাধিক । জিলাখনত প্ৰতি ১ লাখ পুৰুষৰ ভিতৰত ২১৩ জন আৰু প্ৰতি ১ লাখ মহিলাৰ ভিতৰত ১৬৯ গৰাকী কৰ্কট ৰোগী ।

তিনিচুকীয়াত ভাৰত চৰকাৰ আৰু ইণ্ডিয়ান অইলৰ এক অনুষ্ঠানৰ মাজতে অঘটন ৷ সভা চলি থকাৰ মাজতে মঞ্চৰ পিচফালে থকা স্ক্ৰীনত চলিল অশ্লীল ভিডিঅ' ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ৷

পুনৰ বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য (Cooking gas prices rise again)। ১৯ কিলোগ্ৰামৰ বাণিজ্যিক ৰন্ধন গেছৰ মূল্য প্ৰতি চিলিণ্ডাৰত ১০২.৫০ টকাকৈ বৃদ্ধি । ৫ কিলোগ্ৰামৰ এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য এতিয়া ৬৫৫ টকা ।

বিশ্ববিশ্ৰুত সংগীত শিল্পী তথা অভিনেত্ৰী নাওমি জুডৰ ৭৬ বছৰ বয়সত মৃত্যু (World Famous Singer Naomi Judd passes away)। দ্য জুডছ খ্যাত সংগীত যুটিৰ অন্যতম শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু সংগীত জগতত শোকৰ ছাঁ । বিশ্বৰ বহু তাৰকাই আমেৰিকাৰ বিখ্যাত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ।