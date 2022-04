পৰম্পৰাগত স্থাপত্য শৈলী, উজ্জ্বল পোহৰ আৰু ফুলৰ সজ্জাৰে সুন্দৰভাৱে মঞ্চ আৰু বৈদিক স্তোত্ৰৰ উচ্চাৰণৰ মাজত নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলিলে ৰামোজী ৰাওৰ নাতিনী ব্ৰিহাতিয়ে ৷ ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ ৰামজী ৰাওৰ নাতিনীয়েকৰ এই বিয়াখন এতিয়া দেশজুৰি চৰ্চিত হৈছে (Ramoji Rao's granddaughter getting married ) ৷

পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ উপৰিও, ভিআইপি, ৰাজনৈতিক নেতা আৰু ছবি উদ্যোগৰ তাৰকা সকল এখন বিশেষ বিবাহত উপস্থিত হৈছে ( ৷ বিবাহ অনুষ্ঠানটো এটা বিশেষভাৱে নিৰ্মিত মঞ্চত অনুষ্ঠিত হৈছে। ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ ৰামজী ৰাওৰ নাতিনীয়েকৰ এই বিয়াখন এতিয়া দেশজুৰি চৰ্চিত হৈছে (Ramoji Rao's granddaughter getting married ) ৷

গহপুৰত বিহুদলৰ বাহন দুৰ্ঘটনা(Road accident at Gohpur) ত পতিত ৷ থিতাতে নিহত দলটোৰ পাঁচগৰাকীকৈ সদস্য(Five persons of a Bihu team died in a road accident) ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি, বাহনখনে তীব্ৰবেগত আহি আছিল ৷ যাৰ ফলত এটা কেঁকুৰিত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰে ৷

আজি 3 ব’হাগ অৰ্থাৎ তাঁত বিহু ৷ তাঁত বুলিলে অসমীয়া গ্ৰামাঞ্চলৰ এক বিশেষ ছবি মনলৈ আহে ৷ চাওক, তাঁত বিহু(Tat Bihu celebrations at Teok) উপলক্ষে টীয়কৰ সংবাদদাতা সাৰংগপাণি শইকীয়াই মুদৈজান ভৰলুৱা গাঁৱৰ পৰা যুগুত কৰা বিশেষ প্ৰতিবেদন...

পৰৱৰ্তী দুদিনৰ বাবে উত্তৰ-পূৱত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা(Rains likely to continue in North East) ৷ এই সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ(IMD predicts rainfall in North East)ই ৷

জম্মুত উদ্ধাৰ অসমৰ ৬০ৰ উৰ্ধৰ মহিলা (Assam old woman rescued from Jammu) । সামাজিক মাধ্যমত মহিলাগৰাকীৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । অসম আৰক্ষীৰ এটা দল জম্মুত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে সৰুমাই নামৰ মহিলাগৰাকীক । সম্প্ৰতি যোৰহাটৰ এটা আশ্ৰয় গৃহত আছে সৰুমাই ।

ৰঙালীৰ ৰং আনন্দত মতলীয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য । সৰ্বত্ৰে এতিয়া অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ পাৰভঙা উছাহ । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে মুকলি বিহু(Bohagi Utsav 2022) ।

মহানগৰীৰ সাতগাঁওস্থিত নাৰেংগী সেনা চাউনী (Narengi army camp) কৰ্তৃপক্ষই স্থানীয় ৰাইজক অৱজ্ঞা কৰি সম্পূৰ্ণ নীতি বৰ্হিভূতভাবে আমছিং যোৰাবাটৰ মূল পথত এখন গেট নিৰ্মাণৰ কৰিবলৈ ওলোৱা কাৰ্য্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আমছিংবাসী ৰাইজে ।

আগন্তুক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে । ইতিমধ্যে শাসকীয় দল বিজেপি আৰু বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰিছে । এইবাৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ পৌৰ নিগমৰ মূল ইছ্যু হিচাপে গুৱাহাটীবাসীৰ খোৱাপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে (Drinking water problem of Guwahati) ৷

সাপৰ প্ৰতিশোধৰ কাহিনী হয়তো আপুনি বহুত শুনিছে ৷ কিন্তু এই ঘটনা অবিশ্বাস্য যেন লাগিব । এটা সাপৰ মৃত্যুত ভাগি পৰা আন এটা সাপে এজন লোকক প্ৰতিশোধ হিচাপে নিৰন্তৰ আক্ৰমণ কৰি আছে (Revenge of Serpent) ৷ প্ৰতিবাৰেই লোকজন মৃত্যুৰ পৰা সাৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছে । সাপৰ এই বিপদজনক প্ৰতিশোধ এতিয়াও অব্যাহত আছে ।