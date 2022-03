শনিবাৰে পুৱা পুনৰ 80 পইচাকৈ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য (Petrol diesel prices hiked) ৷ ৰাজধানী দিল্লীত বৰ্তমান প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'লৰ মূল্য 98.61 টকা আৰু ডিজেলত 89.87 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

গুজৰাটত স্থাপন কৰা হ’ব পৰম্পৰাগত ঔষধিৰ গ্ল'বেল চেণ্টাৰ (Traditional medicinal global centre to be set up in Gujarat) ৷ জেনেভাত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ মাজত স্বাক্ষৰিত কৰা হয় বুজাবুজিৰ চুক্তি ৷ কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শুকুৰবাৰে লোকসভাত প্ৰকাশ কৰে এই তথ্য ৷

ধুমুহাৰ ফলত গছৰ তলত আশ্ৰয় লোৱাই কাল হ’ল কমাৰবন্ধাৰ দ-গোঁহাই গাঁৱৰ হেমকান্ত বৰাৰ । শুকুৰবাৰে নিশা এডাল প্ৰকাণ্ড জৰী গছ উভালি পৰি মৃত্যু ঘটে 63 বছৰীয়া হেমকান্ত বৰা (one man died due to storm in Golaghat) নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ৷

দেশজুৰি বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰা দ্য কাশ্মীৰ ফাইলচ্ ছবিখনক কেন্দ্ৰ কৰি অসমতো সম্প্ৰতি ভিন্ন ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে (The Kashmir Files influence in Assam)। ৰাজ্যৰ শাসকীয় দল বিজেপিৰ মন্ত্ৰী, বিধায়কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ নেতা, কৰ্মকৰ্তাসকল ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে উঠিপৰি লগা দেখা গৈছে ৷

ৰঙিয়াৰ দ্বীপ্তেশ্বৰীৰ পুঠিমাৰী নৈত প্ৰতিদিনে চলি আছে অবৈধ বালিৰ খনন (Illegal sand mining at Rangia) ৷ নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগৰ উত্তৰ কামৰূপ বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰীৰ কাৰ্য‍ালয় । কাৰ নেতৃত্বত চলিছে এই অবৈধ খনন ! চাওক পুঠিমাৰী নৈৰ পৰা আমাৰ এক প্ৰতিবেদন ৷

ৰাজ্যিক কেবিনেটত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এনিমেল ক'ৰিডৰ আৰু পৰিৱেশ-সংবেদনশীল অঞ্চল (Eco Sensitive Zone in Kaziranga)সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ পিছতে এখন কলনিৰ প্ৰায় দুই শতাধিক লোক শংকিত হৈ পৰিছে ।

দ্বিতীয়খন আসনত সংখ্যাৰ দিশেৰে কংগ্ৰেছ প্ৰার্থী ৰিপুণ বৰা বিৰোধীৰ সম্মিলিত ভোটেৰে জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত হৈ আছে যদিও কংগ্ৰেছীয়েই কংগ্ৰেছৰ শত্ৰুত পৰিণত হোৱাৰ লগতে বিৰোধীৰ মাজতো প্ৰয়োজনীয় ঐক্যৰ অভাৱ তথা সন্দেহ-অবিশ্বাসে নিৰ্বাচনী ছবিখন ধূসৰ কৰি তুলিছে (Rajya Sabha election 2022)।

শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ৰাজ্যৰ বহু বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে ছবিগৃহলৈ গৈ উপভোগ কৰিছিল 'দ্যা কাশ্মীৰ ফাইলছ' ছবিখন (BJP leaders in Assam watched The Kashmir files ) ৷ ছবিখন চাই যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰা দেখা গৈছিল বিজেপি নেত্ৰী তথা অভিনেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাক ৷

শেহতীয়াকৈ ইউক্ৰেইনৰ ডনবাছ অঞ্চল দখল কৰাত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৰাছিয়াই । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইউক্ৰেইন সেনাই তীব্ৰ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

বলীউড তাৰকা বিদ্যা বালানে কয় যে এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে সম্পৰ্কৰ পটভূমিত ৰচনা কৰা নাটক তেওঁৰ প্ৰিয় ৷ প্ৰতীক গান্ধীৰ সৈতে এনে এটা প্ৰকল্পৰ অংশ হ'বলৈ পাই আনন্দিত হৈ পৰিছে বিদ্যা (Vidya Balan latest updates) ।