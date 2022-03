ঘোষণা হ’ল মণিপুৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ঘোষণা কৰিলে যে, এন বিৰেন সিঙেই হ’ব মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ দ্বিতীয়বাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হ’ল এন বিৰেন সিং N Biren gets second term as Manipur CM) ৷

দেওবাৰে পুৱাই ৰহা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM meets Sashi Kanta Das)। কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ দুয়োখন আসনেই বিজেপিয়ে দখল কৰাৰ দাবী কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে (Himanta Biswa Sarma at Shashikant Das's residence)। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

সাধাৰণ এটা মাৰপিটৰ ঘটনাই ল’লে চূড়ান্ত ৰূপ ৷ প্ৰায় 80 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আক্ৰমণৰ বলি লিটন পাল আৰু প্ৰণৱজ্যোতি পাল নামৰ দুগৰাকী ভাতৃ (Two brothers attacked by miscreants) ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ ৷

দেওবাৰে বিধানসভা চৌহদৰ কংগ্ৰেছী বিধায়িনী দলৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক । আগন্তুক ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এই বৈঠকতে গঠন কৰা হয় এখনি কৌশল নিৰ্দ্ধাৰণকাৰী সমিতি (Assam rajya sabha election 2022) । সবিশেষ জানো আহক ৷

পুনৰ উত্তৰ-পূৱৰ মহিলাৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হ’ল ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত ৷ ৰেষ্টুৰেন্টত কৰ্মৰত এগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ এবছৰৰ চিনাকি সহকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে (Northeast woman raped in Delhi restaurant) ৷

ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে যাব যোগী আদিত্য নাথ (Yogi Aditiyanath to visit Tripura soon)৷ কেৱল যোগী আদিত্য নাথেই নহয় শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা গোৱা আৰু মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও মা ত্ৰিপুৰাসুন্দৰীৰ ভূমিত পদাৰ্পন কৰিব বুলি জনাইছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেবে ৷

ইউক্ৰেইনৰ মাৰিয়াপ’ল চহৰত ৰাছিয়াৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ (Russia attacks on Mariupol city of Ukraine)। চহৰখন এক প্ৰকাৰ দখল কৰিছে ৰাছিয়াৰ সেনাই । যাৰ বাবে চহৰখনৰ বহু লোকে পলায়ন কৰিছে । প্ৰায় ৬,৬২৩ গৰাকী লোকক আন স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । বহু লোকক উত্তৰ-পশ্চিমৰ জাপোৰিজজিয়ালৈ লৈ যোৱা হৈছে ।

ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ এক শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি দেওবাৰে ত্ৰিপুৰা পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ (টিপিএফ) মুৰব্বী, প্ৰভাৱশালী খিলঞ্জীয়া মহিলা নেত্ৰী পাতাল কন্যা জামাতিয়াই আগৰতলাত তেওঁৰ দলৰ নেতা, সমৰ্থক আৰু কৰ্মীসকলৰ সৈতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰে (Patal Kanya Jamatia joins BJP) ।

অক্ষয় কুমাৰে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে দান দিয়া এক কোটি টকাৰে কৰা কাম দেখি অভিভূত অভিনেতাগৰাকী (Akshay Kumar pleased to see construction in Kaziranga)। অসমৰ কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে বলীউডৰ অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে এক কোটি টকা প্ৰদান কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ । এই এক কোটি টকাৰে কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰানী উদ্ধাৰৰ অভিনেতাগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই কৰিছে কেইবাটাও কাম ।