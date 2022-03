ৰাজ্যসভাত খালী হবলগীয়া দ্বিতীয়খন আসন বিজেপিয়ে মিত্ৰদল ইউ পি পি এলক এৰি দিলে আৰু ইউ পি পি এলেও এইখন আসনৰ বাবে ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীক শণিবাৰে প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিলে (UPPL Nominates Rwngwra Narzary For Rajya Sabha Polls) । সবিশেষ জানো আহক ৷

বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰত পৰিয়ালৰ সন্মুখতে এজন লোকক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা(Police assaulting civilian in Guwahati)ৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিকি গুপ্তাৰ পত্নী পুনম গুপ্তাই । সমগ্ৰ ঘটনাটোত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে ।

পাঁচবছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা পিছত ২০২১ চনত বিজেপিয়ে পুনৰ ৰাজ্যৰ শাসন ক্ষমতা দখলৰ পিছত সর্বানন্দ সােণােৱালে হেৰুৱাইছিল দায়িত্ব ৷ তাৰ পিছতে কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কেন্দ্রীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ তথা আয়ুষ মন্ত্রীৰ দায়িত্ব দিয়ে। জানো আহক প্ৰায় এটা বছৰৰ কাৰ্যকালত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কিমান সফল হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (Sarbananda Sonowal as union minister) ৷

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ গুৱাহাটীস্থ বাসগৃহত ৰিপুন বৰা (Ripun Bora meets Bhupen Bora)। উপস্থিত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু চীফ হুইপ ৱাজেদ আলী চৌধুৰী । ৩১ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা ।

বিগত প্ৰায় চাৰিদিন ধৰি আবিৰৰ ৰং আৰু হোলী গীতৰ সুৰে মুখৰিত হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কলিয়াবৰৰ আকাশ-বতাহ ৷ শনিবাৰে ৰাজ্যৰ লগতে কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন স্থানত সামৰণি পৰে ফল্গুৎসৱৰ ৷ গোঁসাই ফুৰোৱা, ভাগৱত পাঠ, দহী-হাণ্ডী আদি ভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে কলিয়াবৰত সামৰণি পৰে ফল্গুৎসৱৰ ৷

পল্টন বজাৰৰ ৰাজপথত এজন লোকে পত্নী-সন্তানসহ মটৰ চাইকেলেৰে গৈ থকাৰ পথত যানযঁটৰ বাবে কিছু সময় ৰোৱাৰ সময়তে যান-বাহন শাখাৰ এজন আৰক্ষীৰে বাক-বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয় ৷ ইয়াৰ পিছতে সেই স্থানত উপস্থিত আৰক্ষীৰ এটা দলে পত্নী-সন্তানৰ সন্মুখতে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল লোকজনক (Police assaulting civilian in Guwahati) ৷

বৰপেটা সত্ৰৰ দৌল উৎসৱৰ সুৱেৰীত জৰ্জিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত (Georgia Ambassador visits Barpeta Satra on the ocasion of holi) ৷ সত্ৰ নগৰীৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ লগত হোলীৰ আনন্দত (Holi celebrations at Barpeta Satra) অংশ গ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰদূত গৰাকীয়ে শিকিলে অসমীয়া ৷

আজি বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱস(World Sparrow Day 2022) ৷ কেইবছৰমান পূৰ্বে চৰাইবিধক দেখা গৈছিল প্ৰায়সংখ্যক লোকৰ ঘৰৰ চোতালত ৷ কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত বৰ্ধিত শব্দ প্ৰদূষণৰ ফলস্বৰূপে বিলুপ্তিৰ পথত এই চৰাইবিধ ৷

দেশৰ অন্যতম বৃহৎ কাৰাগাৰ বুলি জনা যায় তিহাৰ কাৰাগাৰক । য'ত দেশৰ বহু দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীক ৰখা হয় । কিন্তু শেহতীয়াকৈ কাৰাবন্দীক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে তিহাৰ কাৰাগাৰ কতৃপক্ষ (Tihar jail authorities worried about jail inmates)। দিল্লী আৰক্ষী সহায় বিচাৰিছে কাৰাগাৰ কতৃপক্ষই । কিন্তু কিয় ?

চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ বিখ্যাত ফটোগ্ৰাফাৰ ডাব্বু ৰত্নানীয়ে কেমেৰাত আকৌ এবাৰ বন্দী হ’ল শ্বেহনাজ গিল (Shehnaaz Gill latset photoshoot)। ডাব্বুৱে এতিয়ালৈকে শ্বেহনাজৰ কেইবাটাও ফটোশ্বুট কৰিছে । শেহতীয়া ফটোশ্বুটটোৰ আলোকচিত্ৰ কেইখনে অনুৰাগীসকলক হতবাক কৰি তুলিছে ৷