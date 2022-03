পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ হতাহগ্ৰস্ত বহু নিষ্ঠাবান কংগ্ৰেছ কৰ্মী । ৰাজ্যখনৰ লগতে গেৰুৱাময় হৈ পৰিল সমগ্ৰ নগাঁও । ২৬ টাকৈ ৱাৰ্ডেৰে গঠিত নগাঁও পৌৰসভাৰ ২৫ ৱাৰ্ডেই দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপি, অগপ মিত্ৰজোঁটে (Nagaon municipality election)।

৭৫ গৰাকী মহিলা হিতাধিকাৰীক সম্বর্ধনা (Minister Ranjeet Kumar Dass felicitates women beneficiaries) মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ । আত্মসহায়ক গোটসমূহক অধিক সক্ৰিয় আৰু উৎপাদনমুখী কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে চৰকাৰে ।

‘‘টকা, মদ, মাংস তথা বিজেপিৰ লেতেৰা ৰাজনীতিৰ সন্মুখত আমি হাৰিছোঁ ৷ বিজেপি টকাৰ জোৰত জয়ী হৈছে ৷’’ এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ (Akhil Gogoi reacts on Assam election result) ৷

‘‘অখিল গগৈতকৈ ডাঙৰ বাহুবলী অসমত নাই । অখিল গগৈয়ে 3ৰ পৰা 6 মাহৰ ভিতৰত ইচ্ছ্যু সলনি কৰি থাকে ৷ ’’ ইয়াৰ লগতে বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সংবাদমেলযোগে কি কি ক’লে চাও আহক...

কংগ্ৰেছ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Himanta Biswa criticizes congress) ৷ ২০২৬ চনত কংগ্ৰেছ এটা জিলা পৰ্যায়ৰ সৰু আঞ্চলিক দললৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে 'হু'নৰ হাট' (First time in North East)। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থ খেলপথাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা এই হু'নৰ হাট অৰ্থাৎ প্ৰতিভাধৰৰ বজাৰ শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব(Himanta Biswa Sharma to officially inaugurated Hunar haat) ।

শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এজেহাৰৰ ভিত্তিত (Case against CM Himanta Biswa Sarma) কামৰূপ মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে জাৰি কৰা এটা নিৰ্দেশৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শুকুৰবাৰে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে ।

পাঞ্জাৱত শোচনীয় পৰাজয় কংগ্ৰেছ দলৰ (Congress party defeats Punjab assembly elections)। ইয়াৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ আন্তঃকন্দল আৰম্ভ । দলৰ সভাপতি নৱজ্যোৎ সিং সিদ্ধুৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সুখজিন্দৰ সিং ৰন্ধাৱা । সিদ্ধুৰ বিৰুদ্ধে দলীয় নিয়ম উলংঘনৰ অভিযোগ ৰান্ধৱাৰ ।

ৰাধে শ্যামত এজন হস্তৰেখা বিদৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰা অভিনেতা প্ৰভাসে মুকলি কৰিছে তেওঁ জন্মৰ সময়ৰ কথা (Prabhas latest news) ৷ জন্মৰ সময়ত প্ৰভাসৰ হাত চাই হস্তৰেখা বিদ এজনে কৰিছিল এই ভৱিষ্যৎবাণী যাক প্ৰভাসে আজিও মনত সোঁৱৰে ( prabhas unknown facts) ৷

আৰম্ভ হ’ল পুষ্পাৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ শ্বুটিং (Pushpa part 2 shoot begins) ৷ দক্ষিণৰ চুপাৰষ্টাৰ আল্লু অৰ্জুন আৰু ৰশ্মিকা মাণ্ডানা অভিনীত চুপাৰ-ডুপাৰ হিট ছবি পুষ্পাৰ নিৰ্মাতা আগবাঢ়ি আহিছে এতিয়া ছবিখনৰ দ্বিতীয় খণ্ডলৈ ৷ পুষ্পাৰ অনুৰাগী সকলক অধিক সময় অপেক্ষা কৰাব বিচৰা নাই ছবিখনৰ নিৰ্মাতাই ৷