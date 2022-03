এনএছচিএন (আই এম) আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত চলি থকা শান্তি আলোচনাৰ (Indo-Naga peace talks) শীৰ্ষত আছে এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিদ্ৰোহী নেতা থুইংগালেং মুইভা ।

মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায় (Polling for second phase of Manipur elections) ৰ ভোটগ্ৰহণ শনিবাৰে ছয়খন জিলাত আৰম্ভ হৈছে ৷ ৰাজ্যখনৰ 22 টা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ । যিসকল ভোটাৰ কৰ’ণাৰ দ্বাৰা সংক্ৰিমত হৈছে অথবা আইছ’লেছনত আছে, তেওঁলোকে 3-4 বজাত ভোটদান কৰিব পাৰিব ৷

ত্ৰিপুৰাৰ নাগৰিকসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু সুৰক্ষা দিশটো অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে শুভাৰম্ভ কৰা হয় এই সেৱাৰ (Tripura CM launches 24 life support ambulances) ৷ প্ৰায় 2.50 কোটি টকা ব্যয়ৰে ক্ৰয় কৰা হয় এম্বুলেন্সকেইখন ।

ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে । ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ প্ৰায় ১১ হাজাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে (Over 11000 Indian nationals evacuated from Ukraine)। শনিবাৰে ১৭০ গৰাকী ভাৰতীয়ৰ সৈতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ আন এখন বিমান আহি অৱতৰণ কৰে ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভি মুৰলীধৰণে আদৰণি জনায় নাগৰিকসকলক ।

কিংবদন্তী অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেটাৰ শ্বেণ ৱাৰ্ণ আৰু নাই (Shane Warne is no more) ৷ শুকুৰবাৰে হৃদযন্ত্ৰ বিকল হৈ মৃত্যু হৈছে তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ গৰাকীৰ।

তেজপুৰত শোণিতপুৰ জিলা ও চেছন ন্যায়াধীশ আদালতৰ শুকুৰবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দান প্ৰদান কৰে (Sonitpur District and Sessions Judge Court sentences) । এই ৰায়দানত অভিযুক্তক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰাৰ লগতে 10 হেজাৰ টকা জৰিমনা বিহে (Lifetime imprisonment) ৷

ক'হিমাত ৫০খন বিছনাযুক্ত এখন সমন্বিত আয়ুস চিকিৎসালয়ৰ শুভ উদ্বোধন। ৭০ কোটি টকা ব্যয়েৰে নাগালেণ্ডত হ'ব এখন আয়ুর্বেদিক মহাবিদ্যালয় । নাগালেণ্ডত উপস্থিত হৈ কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রীৰ বিশেষ ঘোষণা(Sarbananda Sonowal announces rupees 100 crore investments) ৷

হিমন্ত মামাক গামোচা পিন্ধাবলৈ নাপাই কান্দিলে মাজুলীৰ ভাগিনে । কন্দা দেখি হিমন্ত মামা আগবাঢ়ি আহে মাজুলীৰ ভাগিনৰ ওচৰলৈ । ভাগিনৰ হাতৰ পৰা গামোচা লৈ হিমন্ত মামাই ভাগিনক তুলি ল’লে কোলাত (Himanta Biswa Sarma in Majuli)। মাজুলীৰ জেংৰাইমুখৰ খেলপথাৰত মামাৰ কোলাত উঠিল ভাগিন । হিমন্ত মামা আহিব বুলি গম পাই পুৱাৰ পৰা ৰৈ আছিল এই ভাগিন । অৱশেষত পূৰণ হ’ল ভাগিনৰ আশা ।

বুকুৰ হাড় স্বৰূপ কলং সূঁতি, বছৰ বছৰ বন্ধ হৈ আছিল হাতীমূৰাৰ কলঙৰ মুখ, কলঙক পুনৰ বোৱাই নিয়াৰ বাবে ২০২০ চনৰ অক্টোবৰতে সেই সময়ত জলসম্পদ মন্ত্ৰী তথা কলিয়াবৰৰ বিধায়ক কেশৱ মহন্তই (Minister Keshab Mahanta) আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰজেক্ট চিগনেচাৰ ৷ পিছে আজি কি অৱস্থাত আছে প্ৰায় ১৩৫ কোটি টকাৰ এই অভিলাষী প্ৰজেক্টটো (Present status of project signature in Kolong river) ৷

বাহুবলী খ্যাত প্ৰভাসে প্ৰকাশ কৰিছে ছবিখনৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড সন্দৰ্ভত বিশেষ তথ্য (Prabhas hints at Baahubali 3) ৷ স্বাভাৱিকতেই বাহুবলীৰ অনুৰাগীৰ মাজত প্ৰভাসৰ এই ভাল খবৰে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ৷ জানো আহক কি কৈছিল প্ৰভাসে ৷