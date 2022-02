দীৰ্ঘদিন অসুস্থ হৈ থকা বিজনলাল চৌধুৰী পূৰ্বে ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল ৷ স্মৃতিভ্ৰম ৰোগত ভুগি থকা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগৰাকীয়ে মঙলবাৰে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷

শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে মঙলবাৰে ধেমাজি পৌৰসভাৰ ১০ টা ৱাৰ্ডত কেইবাটাও নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰে ৷

শিৱসাগৰৰ হালোৱাটিঙত মঙলবাৰে সংঘটিত হয় এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা(One killed in Road accident at Sivasagar) ৷

জনতা ভৱনত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত স্বাস্থ্য বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক ।

ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণত অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ (Encounter at Moran)৷ এনকাউণ্টাৰত একাধিক অপৰাধজনিত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এজন দুধৰ্ষ অপৰাধী আহত ৷

মহানগৰীত ব্যৱসায়ীক গুলীয়াই হত্যা কৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (Assam CM reaction on guwahati firing incident)। গুৱাহাটীত বিগত ৯ মাহত যিমানকেইটা ক্ৰাইম হৈছে গোটেই কেইটা ধৰা হৈছে আৰু এইটোও ধৰা হ'ব । বিগত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এই বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহলৈ অসমত ৩০ শতাংশ ক্ৰাইম কমিছে ।

ত্ৰিপুৰাৰ থলুৱা ভাষাসমূহ সংৰক্ষণৰ হকে ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় স্বায়ত্ব শাসিত জিলা পৰিষদে (Tripura Tribal Areas Autonomous District Council চমুকৈ TTAADC) আয়োজন ককৰে এক সভাৰ ৷

বোকাখাতত চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাত আহত হৈছিল ৭ বছৰীয়া কিশোৰ (7 year old boy injured in firing at Bokakhat) । এজাহাৰ দিয়াৰ ১ সপ্তাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো মুকলি আকাশৰ তলত অপৰাধী ।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শনলৈ আহিব ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ (President Ram Nath Kovind to visit Kaziranga)৷

মঙলবাৰে যোৰহাটৰ নিউ বালিবাটত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Massive fire in Jorhat) ৷ ৰশ্মি চাকিল চৌধুৰীৰ ঘৰত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড ৷