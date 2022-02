National Stock Exchange চমুকৈ NSE ৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী চিত্ৰা ৰামকৃষ্ণক শুকুৰবাৰে চিবিআইয়ে সুবিধাৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগত ১২ ঘণ্টা ধৰি সোধা-পোছা কৰে ( CBI questioned former NSE CEO Chitra Ramkrishna) ।

শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ(Amguri Legislative Assembly) অন্তৰ্গত আমগুৰি পৌৰসভাৰ ২ নং ৱাৰ্ডত(Municipal Elections 2021) জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি হেতালি খেলিছে আমগুৰি পৌৰসভাই ।

কাৰ্বি আংলঙত বিজেপি আৰু এপিএইছএলচিৰ সংঘাত তুংগত ৷

কাৰ্বি আংলঙত বিজেপি আৰু এপিএইছএলচিৰ সংঘাত তুংগত ৷ এপিএইছএলচিৰ সভাপতি জে আই কাথাৰে শাসকীয় বিজেপি দলৰ নেতা-কৰ্মীক বান্দৰৰ সৈতে তুলনা (APHLC president compares BJP workers with monkey) কৰাৰ অভিযোগ জেআই কাথাৰৰ পুত্তলিকা দাহ বিজেপিৰ জনজাতিৰ মৰ্চাৰ সম্পাদক লংচিং টকবীৰ ৷

শিৱসাগৰৰ লংচাই বিলত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছে অবৈধ খনন (Illegal mining at historic Longsai Bil) ৷ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে ডেকা বৰবৰুৱা পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷

শুকুৰবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা অপমানজনক মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাজ্যজুৰি ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলে কলা বেজ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Contractual TET teachers protest against education minister's remarks on TET teachers) ।

কলগাছিয়াত নেলী গণহত্যাক লৈ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হোৱা এক সংবাদমেলত চেঙা বিধান সভা সমষ্টিৰ যুৱ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে কয় যে, বিদেশীৰ নামত নেলীৰ সেই গণহত্যাৰ আজি ৪০ টা বছৰ পুৰ্ণ হ’ল যদিও এইপৰ্যন্ত হত্যাকাণ্ডত মৃত্যু হোৱা কোনো ব্যক্তি বা তেওঁৰ সতি-সন্ততিক কোনেও বিদেশী বুলি চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিলে (MLA Ashraful Hussain reacts to the Nellie massacre) ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাইগড় জিলাৰ কৰজত অঞ্চলৰ পোচাৰি আৰু টাওৰে গাঁৱৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত তথা মুম্বাইৰ প্ৰবাসী অসমীয়া সমাজৰ সহযোগত শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ নামঘৰ আৰু সামাজিক-সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন(Namghar established in Raigad Maharashtra)।

গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীক সংযোগ কৰি নিৰ্মাণ কৰি থকা গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং নিমাৰ্ণৰ কাম যথেষ্ট লেহেমীয়া গতিৰে চলি আছে (Guwahati North-Guwahati connecting bridge Construction is at a slow pace)। যাৰ বাবে নিৰ্দ্ধাৰিত সময়ত দলংখন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাটো প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷

মাৰ্ঘেৰিটাত স্থাপন নহয় তাপ বিদ্যুৎ প্ৰকল্প (Thermal power plant not to set up in Margherita) ৷ কিয়নো কয়লাৰ নাটনি হৈছে অসমত (Coal shortage in Assam) ৷ দেশৰ শক্তি মন্ত্ৰনালয়ে জাৰি কৰিছে এই তথ্য ৷