এই প্ৰথম যাত্ৰাত জামছেদপুৰত টাটা ষ্টীল লিমিটেডৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত 1798 টন টি এম টি বাৰৰ কাৰ্গ' পৰিবহণ কৰা হৈছে । পাণ্ডুত সামগ্ৰীবোৰ আনলোড কৰাৰ পিছত বার্জসমূহ কলকাতা ড’ক ছিষ্টেমত (কে ডি এছ) ডিছচার্জৰ বাবে কয়লা কাগ'ৰ সৈতে ঘূৰি আহিব ।

সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত দীপক কুমাৰ বৰঠাকুৰক উদ্ভাৱন আৰু ৰূপান্তৰ আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত কৰা হৈছিল । তেওঁ অসমত থিয়েটাৰ প্ৰচাৰত অগ্ৰণী আছিল আৰু 'নিউ আৰ্ট প্লেয়াৰছৰ' প্ৰধান প্ৰৱৰ্তক আছিল । দীপক বৰঠাকুৰে দেশৰ শীৰ্ষ আৰ এছ এছ নেতাসকলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল আৰু বিগত বছৰবোৰত সংঘৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত 500 ৰো অধিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰাত সহায় কৰিছিল ।

বুধবাৰে মুম্বাইত কিংবদন্তী উদ্যোগপতি ৰতন টাটাক প্ৰদান অসম বৈভৱ’ বঁটা (Assam Baibhav-The States highest civilian award)৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিংবদন্তী উদ্যোগপতিগৰাকীক হাতে হাতে প্ৰদান কৰে এই বঁটা ৷

খাদ্যৰ বাবে নহয় 'ৰ'ব' সুন্দৰী'ক লগ কৰিবলৈ মানুহৰ ভীৰ লাগিছে মহীশূৰৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত ৷ ' ৰ'ব' সুন্দৰী' হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ এটা ৰ’ব’ট ৱেইটাৰ (Robo Sundari of Mysore) ৷ সবিশেষ জানো আহক....

বুধবাৰে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিলে ডিমাছা নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আর্মীৰ 52 গৰাকী কেডাৰে(DNLA ceasefire program) ৷ বিগত ৫ বছৰ ধৰি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই অহা সশস্ত্ৰ সংগঠনটোৰ এয়া অন্তিমটো অস্ত্ৰ সম্বৰণ কাৰ্যসূচী ৷

অসম-মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী কুঠৰীত বনকৰ্মীয়ে এজন স্থানীয় লোকক গুলীয়াই নিহত কৰাৰ বিৰুদ্ধে বুধবাৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই (Protest against killing of innocent people by forest department firing) ৷ নিহত বৰসিং তিছোৰ পৰিয়ালক অসম চৰকাৰে ন্যায় প্ৰদান কৰা লগতে বন বিভাগৰ অনিয়ম, অত্যাচাৰ আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰক কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণৰ দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

হোজাইৰ যোগীযান ৰাজবাৰীত আয়োজন মাঘী মেলা (Maghi Mela Celebrate at Hojai) ৷ মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে আয়োজিত এই মেলাত বহু ৰাইজৰ সমাগম ঘটে ৷

নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ দোমোজাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ(Central government is looking for opportunities for 'caa') ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুমোদন জনোৱাৰ দুটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল যদিও আজিলৈকে আইনখন কার্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিধি প্ৰস্তুত কৰা নাই কেন্দ্ৰই । বিধি প্ৰস্তুতৰ বাবে পুনৰ সময় বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ।

দীপৰ বিলৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী পশ্চিম বৰাগাঁৱত মহানগৰীৰ সকলো আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ পূৰ্বৰ স্থানত আৱৰ্জনা পেলোৱা কাৰ্য বন্ধ হ’ল যদিও তাৰ পৰিৱৰ্তে দীপৰ বিলৰ সমীপতে থকা বেলৰআলিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে আৱৰ্জনা পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে (Dumping Ground in front of Dipor Bil) ৷ যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পুনৰ প্ৰদূষিত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷

তিতাবৰ আৰক্ষীৰ আন এক সফলতা ৷ তিতাবৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া নৱনীতা শৰ্মাৰ নেতৃত্বত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ টকা । গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি তিতাবৰ মহকুমা আৰক্ষীয়ে গাঞ্জা বিক্ৰী কৰি থকাৰ সময়তে দাদুল ৰহমান নামৰ ব্যক্তি জনক হাতে-লুটে কৰায়ত্ব কৰে (Huge quantity of ganja seized in Titabor, one arrested)। বিগত বহু দিনৰ পৰা তিতাবৰ মেলামাটি অঞ্চলৰ দাদুল ৰহমান নামৰ লোকজনে এখন পান দোকানত গাঞ্জা, সুৰাৰ লগতে নিচা জাতীয় সামগ্ৰীৰ এক ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইতিমধ্যে তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে দাদুল ৰহমান নামৰ ব্যক্তি জনক আটক কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷