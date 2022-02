ৰাজ্যত ৩ বছৰৰ ভিতৰত ২৪ ঘন্টাই নিয়মীয়া হ'ব বিদ্যুৎ(Regular power supply in Assam) ৷ পল্টনবজাৰৰ বিজুলী ভৱনত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে এই কথা ৷

ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই (ইছ’ৰ) সোমবাৰে উৎক্ষেপন কৰে বছৰৰ প্ৰথমটো উপগ্ৰহ পি এছ এল ভি-চি 52(PSLV-C 52) ৷ এই উপগ্ৰহটোৱে যিকোনো পৰিস্থিতিত মহাকাশৰ পৰা পৃথিৱীৰ উচ্চ মানদণ্ডৰ ফটো তুলি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব ৷

প্ৰাৰ্থীত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি দেওবাৰে উত্তাল হৈ পৰে ধুবুৰী জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয় । বিজেপিৰ বন্ধ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে জিলা বিজেপিৰ সভাপতিৰ বাসগৃহ ঘেৰাও ক্ষুদ্ধ তৃণমূল কৰ্মীৰ ৷ নিৰ্বাচনত যোগ্য প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান নকৰিলে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছক সমৰ্থনৰ হুংকাৰ বিজেপি কৰ্মীৰ (BJP workers protest to want preferred candidate)।

পাঁচজনীয়া উগ্ৰপন্থীৰ দলে অপহৰণ কৰি ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ এটা বস্তি অঞ্চলত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছিল টিংখাঙৰ হীৰেন কোঁচক (Kidnapped Assam man Hiren Koch) ৷ অৱশেষত আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ হাতত চমজাই দিলে হীৰেন কোঁচক ৷

এতিয়াৰে পৰা ডিজিটেল হল অসম সাহিত্য সভা (Assam Sahitya Sabha to operate digitally from now) । ডিজিটেল গ্ৰন্থকোষ, ইউটিউব চেনেল, পডকাষ্টৰ সৈতে ন-ৰূপত অসম সাহিত্য সভা ৷

দেওবাৰে বিহু সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে (Ranoj Pegu on Bihu Removal) । কি ক’লে জানিবলৈ পঢ়ক সবিশেষ...

ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃৰ পৰিচয় সন্দৰ্ভত উত্তৰাখণ্ডত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি এখনৰ পিছত আনখন ৰাজ্যত সমালোচিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

মিছন বসুন্ধৰাৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত (ৰাজহ), ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া আৰু সংলগ্ন চক্ৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পর্যালোচনা সভা (Review meeting on Mission Basundhara)। মিছন বসুন্ধৰা যাতে ৰাজহ ব্যৱস্থাপনাৰ এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিচাপে পৰিগণিত হয়, তাৰবাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰাৰ বাবে সকলো বিষয়-কৰ্মচাৰীক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

ৰাজ্যত মাটিৰ চৰকাৰী মূল্যবৃদ্ধি প্ৰায় অৱশ্যম্ভাৱী হৈ পৰিছে (land price hike in Assam)। অনতিবিলম্বে চৰকাৰে বিচৰা ধৰণেই ৰাজ্যত বৃদ্ধি হ’ব মাটিৰ চৰকাৰী মূল্য।

দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীস্থ নিজা বাসভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি (Press conference organise by Queen Oja) সাংসদ কুইন ওজাই কেন্দ্ৰীয় বাজেট সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে (Queen Oja reactions on union budget) ।