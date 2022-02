উত্তৰাখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শুকুৰবাৰে ডেৰাডুনত উপস্থিত হয় (CM Himanta Biswa in Uttarakhand ) ।

২০২২ চনৰ উত্তৰাখণ্ড বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ শুকুৰবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উধম সিং নগৰ জিলাৰ কিচ্চাত উপস্থিত হয় ।

শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ঐতিহাসিক ১৩২ বছৰীয়া ভাওনা সমাৰোহৰ (132nd Bhaona samarooh held in Dibrugarh)। প্ৰতি তিনি বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে অনুষ্ঠিত হয় এই ভাওনা সমাৰোহ ।

ধুবুৰীত অসম জাতীয় পৰিষদে অনুষ্ঠিত কৰা এক সংবাদমেলযোগে আগন্তক পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত (AJP press meet at Dhubri) ৷ জানো আহক কি ৰণকৌশল অৱলম্বন কৰিব দলটোৱে...

বৰপেটাৰোডৰ সমীপৰ উত্তৰ চাফাকামাৰত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে একেটা পৰিয়ালৰ তিনি গৰাকী লোকৰ মৃত্যু (Three people from same family dieds within a week) হোৱাৰ লগতে 4 জন লোক গুৰুতৰ ভাৱে অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন হ’বলগীয়া হৈছে ৷ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ চাফাকামাৰৰ আব্দুৰ ৰহমানৰ ঘৰত ৷

ৰাজ্যৰ চহৰকেইখনক এক নতুন ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা ৰাজ্য চৰকাৰৰ (Government decides to develop all cities in Assam) ৷ আগন্তুক কেইটামান বছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰতি হৈ থকা সকলো জিলা পৰ্যায়ৰ কাৰ্যালয়সমূহ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হ'ব ৷

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক লৈ উত্তৰাখণ্ডৰ সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যকলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (APCC president reaction on CM comment) ।

পৌৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে সাজু হৈছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন (Sonitpur administration gear up before Municipal election) ৷ লগতে উথপ-থপ লাগিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজতো ৷

তিনিচুকীয়াৰ স্কাইলেণ্ড ৰিজৰ্টত পেৰাগ্লাইডিং কৰি থকাৰ সময়তে লখিমপুৰৰ যুৱক পংকজ গগৈয়ে মৃত্যুক সাৱটি ল’বলগীয়া হোৱা ঘটনাৰ আজিও নহ’ল সুবিচাৰ (Paragliding accident of skyland resort) ৷