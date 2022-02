উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী দিয়া নিদিয়াক লৈ এতিয়াও সিদ্ধান্তত উপনিত হ’ব পৰা নাই ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি (Raijar dal on by election in Majuli)।

দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ অন্তত আৰম্ভ হ’ল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে জাৱৰৰ পৰা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰা প্ৰকল্পৰ কাম (GMC's project of converting Waste Materials to Electricity) ৷

দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল কৃষি বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সহায়িকা জনৈক দাস মেহতা (A senior assistant of agriculture department arrests) ।

গুৱাহাটীৰ কালাপাহাৰত সোমবাৰে অনু হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী 60 বছৰীয়া মহিলাক কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নৃশংসভাৱে হত্যা(Murder in Guwahati) কৰি ঘৰৰ সা-সম্পদ লুটি নিয়ে ।

বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে মাজুলী উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে অধিসূচনা জাৰি কৰিলে (ECI issued notification for Majuli LAC by-election) ৷ উল্লেখ্য যে, 7 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ‘ব মাজুলী উপনিৰ্বাচন ৷

নগাঁৱৰ পৰা বদলি হ'ল আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ (Anand Mishra transferred from Nagaon)৷ আদৰণি, সম্বৰ্ধনাৰ মাজেৰে যোগদান কৰি ধৰ্ণা, প্ৰতিবাদৰ পিছত চৰকাৰী নিৰ্দেশত নগাঁও এৰিলে আনন্দ মিশ্ৰই । ধুবুৰীৰ পৰা বদলি হোৱাৰ সময়তে বদলি স্থগিত কৰাৰ দাবীত হোৱাৰ দৰে নগাঁৱত কিন্তু দেখা নগ'ল কোনো প্ৰতিবাদ ।

দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ অন্তত আৰম্ভ হ’ল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে জাৱৰৰ পৰা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰা প্ৰকল্পৰ কাম (GMC's project of converting Waste Materials to Electricity) ৷ পাঁচবছৰ পূৰ্বে মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰৰ বৰছলা বিলৰ কাষত স্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰকল্পটো ৷

শীঘ্ৰে সলনি হ’ব পাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঠিকনা (Chandra Mohan Patowary's address may be changed) ৷ ৰাজ্যসভাত খালি হ’বলগীয়া দুখন আসনৰ ভিতৰত হয়তো এখন আসনৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী হ’ব পাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীগৰাকী । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এক ভিতৰুৱা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৷

ধৰ্মগুৰু দালাই লামা আৰু নৰেন চন্দ্ৰ দাসৰ নামত শোণিতপুৰৰ জিলাৰ বালিপাৰাত নিৰ্মান হ’ব স্তূপ (Monastery in memories of Dalai Lama and soldier Naren Chandra Das) ৷ য’ত সংৰক্ষণ কৰা হ’ব ধৰ্মগুৰু দালাই লামা আৰু অসম ৰাইফলছৰ প্ৰাক্তন জোৱান নৰেন চন্দ্ৰ দাসে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিপদ সামগ্ৰী ৷

আনন্দ মিশ্ৰৰ বদলি সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (CM reaction on Anand Mishra transfer)। সংবাদমেল পাতি তদন্ত সমিতিৰ প্ৰতিবেদনটোক হেয় কৰিব খুজিলে ভাল নালাগে । আৰক্ষী নিৰীহ লোকৰ লগত থাকিব লাগে, অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব লাগে ।