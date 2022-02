কিয় ৰাজনৈতিক দলতলৈ ব্যক্তিক হে বেছি প্ৰাধান্য দিয়াৰ কথা ওলাল ভৱেশ কলিতাৰ মুখত ?

পৌৰসভা নিৰ্বাচনকলৈ প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তুলিছে বিজেপি দলে(Municipal Elections 2022) ৷ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতাই(Assam BJP President Bhabesh Kalita) বুধবাৰে মঙলদৈত ভেবাৰঘাটৰ বিজেপিৰ জিলা কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় ।

কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ লোক আদালতৰ ব্যৱস্থা

শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ দলৰ মাণ্ডলিক সভাত ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰা ৷ বৰাই ক’লে, পৌৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ অহংকাৰে সহায় কৰিব কংগ্ৰেছ দলক ৷ ৰাজ্য সভাৰ আসন সন্দৰ্ভতো ভূপেন বৰাই কৰিলে বিশেষ মন্তব্য (Bhupen Borah on Rajya sabha seat )।

আধাৰ লিংকৰ বলত নিজ পৰিয়ালৰ ঠিকনা লাভ কৰিলে দুই বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰে

টিংকু আৰু উমেশ । বিশেষভাৱে সক্ষম দুই কিশোৰ ৷ দুয়োৰে বৰ্তমান বয়স প্ৰায় 17 বছৰ । প্ৰায় 5 বছৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকী কিশোৰ বিচ্ছিন্ন হৈছিল নিজৰ পিতৃ-মাতৃৰ পৰা । কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে পৰিয়ালৰে পুনৰ মিলন ঘটিল দুই কিশোৰৰ (Childrens reunite with family after 5 years) ৷

Fake encounter in Assam: এনকাউণ্টাৰৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ গৈ অসম আৰক্ষীয়ে ল’লে অন্য ৰূপ

স্মাৰ্ট অসম পুলিচ এতিয়া আতংকৰ আন এক নাম ৷ এনকাউন্টাৰ জৰিয়তে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা অসম আৰক্ষীৰ কীৰ্তিকমলৰ ওপৰত কৰা গুলীচালনা(Encounter in Nagaon)ৰ তদন্তৰ ৰিপৰ্টৰ পাছতেই হৈছে পট পৰিৱৰ্তন ।

Assam Police Reshuffle: অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ৰদ-বদল

অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদ-বদল (Reshuffle in Assam Police) ৷ সাতগৰাকী আই পি এছ বিষয়াক কৰা হৈছে সালসলনি ৷

আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰক বদলি

নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰক বদলি । তাৎক্ষণিকভাৱে আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকজনক ।

শিল্পী অপূৰ্ব বেজবৰুৱা আৰু নাই

শিল্পী অপূৰ্ব বেজবৰুৱা আৰু নাই ৷ বুধবাৰে সন্ধিয়া 6 বাজি 30 মিনিটত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে শিল্পীগৰাকীয়ে(Apurba Bezbaruah passes away) ৷

Assam Municipal Election 2022: ৬ মাৰ্চত ৰাজ্যৰ ৮০ খন পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন

অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন ১৫ ফেব্ৰুৱাৰী । ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত মনোনয়ন পত্ৰৰ পৰীক্ষণ আৰু মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ২০ ফেব্ৰুৱাৰী ।

Serious allegations against CM: দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰে কোন চুপাৰী মাফিয়াৰ নৈশভোজন !

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ নায়কৰ কি সম্পৰ্ক ? দিল্লীত নৈশ ভোজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ নায়ক আবু মজুমদাৰ (Supari Mafia Abu Mazumdar has a dinner with Chief Minister of Assam in Delhi)৷

Real Life Hero Sonu Sood: সনু সুদৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ’

বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সনু সুদে অভিনয়ৰ লগতে দুখীয়া-নিচলাক সহায় কৰি ইতিমধ্যেই সকলোৰে হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে ( sonu sood kind gestures) ৷ সেই সনু সুদৰ এটা ভিডিঅ’ই আপোনাকো কৰি তুলিব আৱেগিক (Real Life Hero Sonu Sood) ৷