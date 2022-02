তিনিচুকীয়াত পুনৰ আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ বাবে যোৱা যুৱক আটক । মাকুমৰ পৰা ভাৰতীয় সেনাই আটক কৰে যুৱক চাৰিজনক (4 youths arrested while going to join ULFA)। সম্প্ৰতি যুৱককেইজনক নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

নগাঁৱৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পবন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে (Kirtikamal Bora encounter case) । নগাঁৱৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামেং চেক্টৰত ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত কৰ্মৰত অৱস্থাত সাতজন ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ হিমস্খলনৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল ৷ ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ১৪,৫০০ ফুট উচ্চতাত আৱদ্ধ(High Altitude area of Kameng Sector in Arunachal Pradesh) হৈ পৰা ভাৰতীয় সেনাৰ দলটোৰ সন্ধানত অব্যাহত ৰাখি মঙলবাৰে জোৱানকেইজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷

চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁৱত এটা চেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিক তথা চিৰাং জিলা প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ন্ত দেৱনাথক আৰক্ষীয়ে কৰা আক্ৰমণৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অসমতে সাংবাদিকসকলে মঙলবাৰৰ দিনটোত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে(Journalists protest across the state over) ৷

ৰঙিয়া ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপৰ গুৰকুছি পথৰ পৰা মঙলবাৰে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী(Drug peddler arrested at Rangia)ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো নাজিবুল হক ওৰফে ধন বুলি জানিব পৰা হৈছে ।

চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ'ল ঘোচখোৰ চি এছ বিষয়া নন্দিতা কোঁৱৰক (Govt Dismisses ACS Officer Nandita Konwar From Service) ৷ ২০১৭ চনত উৎকোচ লোৱাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এ চি এছ বিষয়াগৰাকী ৷

মাতৃ শব্দটোক কলংকিত কৰিলে টেঙাখাতৰ এগৰাকী মহিলাই ৷ টকাই সৰ্বস্ব হ’ল এগৰাকী জন্মদাত্ৰীৰ ৷ ১০,০০০ টকাৰ বিনিময়ত নিজ সন্তানসহ ৬ কিশোৰ-কিশোৰীক বিক্ৰী বহিঃৰাজ্যত (Assam girls rescued in Arunachal) ৷

মুকলিৰ তিনিদিনৰ পিছতেই বহি গ'ল গোলাঘাটৰ উৰণীয়া সেঁতু (Golaghat flyover sits three days after its launch)। নিৰ্মাণৰ বিসংগতিয়ে ৰাইজৰ আশাত ঢালিলে চেঁচা পানী । Hi Tech নামৰ এটা কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল উৰণীয়া সেঁতুখন । যোৱা 5 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিছিল উৰণীয়া সেঁতুখন । ৰাইজৰ অভিযোগ, উৰণীয়া সেঁতুখন নিৰ্মাণত বিসংগতি সংঘটিত হৈছে ।

উত্তৰ-পূৱৰ ৰন্ধন গেছ ব্যৱহাৰকাৰী সকলৰ বাবে এটি ভাল খবৰ । ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্প'ৰেছন লিমিটেড চমুকৈ IOCL-য়ে মুকলি কৰিলে স্মাৰ্ট চিলিণ্ডাৰ (IOCL launches smart cylinder in Dibrugarh) ।

বাঘৰ অংগ বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈ লখিমপুৰত বনবিভাগৰ জালত পৰিল তিনিটাকৈ চোৰাং বেপাৰী ৷ চোৰাং বেপাৰীকেইটাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বাঘৰ ছাল, নখ আৰু হাড় (Three smugglers arrested with tiger skin, bones etc)৷