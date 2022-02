ক’ভিডত আক্ৰান্ত হৈ মুম্বাইৰ ব্ৰীজ কেণ্ডি হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল সংগীত জগতৰ ভোটাতৰাস্বৰূপ লতা মংগেশকাৰ ৷ দেওবাৰে পুৱা চিকিৎসালয়তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কোকিলকণ্ঠী গায়িকাগৰাকীয়ে ৷

ৰাজ্যসভাত প্রার্থী প্রক্ষেপক লৈ ঐকমত্যত উপনীত হােৱা নাই বিৰােধী দল কংগ্ৰেছ-এ আই ইউ ডি এফ (Congress AIUDF alliance over Rajya Sabha Elections) ।

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক মুনীন্দ্ৰ দাসলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে জগধাত্ৰী হৰমোহন দাস সাহিত্য বঁটা ৷ অসমৰ নৃগোষ্ঠীয় উত্তৰণৰ ইতিহাস(Asomor Nrigosthiya Uttaranar Itihas) শীৰ্ষক তত্বগধুৰ গ্ৰন্থখনৰ বাবে দাসক প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা ।

জাইকা অৰ্থ সাহায্যপ্ৰাপ্ত গুৱাহাটী পানী যোগান প্ৰকল্পৰ (Jaica funded Guwahati water supply project) বিৰুদ্ধে হঠাৎ তদন্ত ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৷ প্ৰকল্পটোত সংঘটিত বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগৰ অহা ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাজহুৱা গোচৰটোৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰাৰ সময়তে চৰকাৰৰ এই ঘো৷ণাি চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷

সৰস্বতী পূজাৰ আনন্দৰ মাজতেই মহানগৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Massive fire in Guwahati) । শনিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭:৩৬ বজাত মহানগৰী দিছপুৰ কলেজৰ সমীপত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডটো ।

বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাই বিধায়ক শ্বেৰমান আলিৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে (Burha Satriya Basistha Dev Sarma at Police station) ৷

ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত দলীয় স্থিতিকলৈ বিভ্ৰান্তিকৰ মতামত নিদিবলৈ আৰু বিৰোধী ঐক্য বিনষ্ট কৰিব পৰা কোনো মতামত দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ দলৰ সকলোৰে প্ৰতি নিৰ্দেশনা জাৰি (Bhupen Bora warns to all of party member) ।

পুনৰ বিৰ্তকত ৰাহুল গান্ধী ৷ "তেওঁ ভাৰতৰ ভবিষ্য়তৰ বাবে বিপদজনক (BJP calls Rahul Gandhi dangerous for India's future after hijab row )" এইবুলি মন্তব্য কৰে কৰ্ণাটকৰ বিজেপি দলে ৷

ৰাজনীতিৰ পথাৰত ৰাজনীতি নহয়, খেলপথাৰত এইবাৰ ক্ৰিকেটাৰৰ ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM Himanta Biswa Sarma played Cricket)৷

২০২৩ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ত্ৰিপুৰাত অখিল ভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে । তাৰ অংশস্বৰূপে ৰাইজৰ কাষত থিয় দিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ ।