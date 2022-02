ৰাজ্যত ক্ৰমে হ্ৰাস পাইছে ক’ভিডত আক্ৰান্ত লোকৰ হাৰ ৷ শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত পজিটিভিটি হাৰ হৈছে 2.67% ৷ বৰ্তমানলৈ 4,17,23,406 গৰাকী লোকক আৰু 37,893 গৰাকী কিশোৰক ক’ভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে (Covid 19 Update in Assam) ৷

প্ৰকৃততে হাবুং আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হয়নে? কোনে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ? উল্লেখ্য যে মে-ডাম-মে-ফিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাবুঙক আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল (CM Himanta on Habung)।

উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ মিৰি জীয়ৰী উপন্যাসৰ পটভূমি ঘুনাসুঁতি (Background of Miri Jiyori novel Ghunasuti) ৷ বহু চিৰসেউজ অসমীয়া সংগীততো উল্লেখ আছে ঘুনাসুঁতি আৰু ঘুনাসুঁতিৰ লৃগাঙৰ কথা ৷

মাজুলীলৈ আগমন শীতখোৱা বিদেশী পক্ষীৰ ৷ বিনন্দীয়া মাজুলীৰ নিৰিবিলি পৰিবেশত ইউৰোপৰ common crane পক্ষী (common crane visits Majuli) ।

বিগত 7 বছৰত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য মাত্ৰ 30 শতাংশহে বৃদ্ধি কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে ৷ বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পূৰীয়ে এই কথা সদৰি কৰে (Hardeep Singh Puri in Lok Sabha) ৷

আলফা স্বাধীনে একপক্ষীয়ভাৱে যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰি থকাৰ সময়তে উজনি অসমৰ বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বহু যুৱক-যুৱতী নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷

সীমান্ত অঞ্চলত সেনা বাহিনীয়ে বিভিন্ন সময়ত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । এইবাৰ ভাৰতীয় সেনাৰ অধীনত ত্ৰিশক্তি কৰ্পছে ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডৰ অধীনত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰে (Army organizes free health camps in Sikkim)। স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে গাঁওবাসীৰ মাজত বিনামূলীয়া ঔষধ বিতৰণ কৰে সেনাৰ চিকিৎসা দলে ।

এইবাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত নহয় কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ ৷ ক’ভিড মহামাৰীৰ বাবেই পিছুৱালে 48 সংখ্যক কাৰ্বি মহোৎসৱ (Karbi Youth Festival postponed due to the rising cases of Covid) ৷

সত্ৰৰ ভূমি বেদখল কংগ্ৰেছৰ নেতা-পালিনেতাৰ সত্ৰৰ ভূমি বেদখলকাৰীসকলৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ দলৰ বহুত নেতা-পালিনেতা আছে ৷ সত্ৰৰ ভূমি বেদখল(Satra Land Enchrochment)ত কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ পৃষ্ঠপোষকতা আছে ৷ সেইবাবেই কংগ্ৰেছ দলটোৱে নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰি আছে আৰু দলটোৱে শ্বেৰমান আলিক সমৰ্থন কৰিছে ৷ এই মন্তব্য বিজেপিৰ মুখপাত্ৰৰ ৷

আন এখন সীমান্ত বজাৰ স্থাপন হ'ব ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰত-বাংলা সীমান্তত । কমলপুৰ-কুৰমাঘাট সীমান্ত বজাৰৰ (Kamalpur Kurmaghat border haat) নিৰ্মাণৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে । ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱ আৰু বাংলাদেশৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰী টিপু মুন্সীৰ উপস্থিতিত বজাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন ।