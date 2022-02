"কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেটে ৰাজ্যসমূহৰ অৰ্থনীতিলৈ আশাৰ সঞ্চাৰ আনিছে" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

সদনত বুধবাৰে দাখিল কৰা কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২২-২৩ক আদৰণি ‘এৰিডা'(AREIDA)ৰ(Union Budget 2022 reactions) ৷ এই বাজেটৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষ কৰ বৃদ্ধি অবিহনে চৰকাৰৰ মূলধন ব্যয় ৩৫.৪ শতাংশৰ দ্বাৰা ৭.৫ লাখ কোটি টকা বৃদ্ধিৰ ফলত দেশৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ গতি ত্বৰান্বিত হ'ব বুলি মন্তব্য ‘এৰিডা'(AREIDA)ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি পি কে শৰ্মাৰ ।

কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে(Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) তেওঁৰ বাজেট ভাষণত কয় যে, ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ ফলত বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ হোৱাত, বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চল, অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতিৰ শিশু আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ শিশুসকলে প্ৰায় ২ বছৰৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হেৰুৱাব লগা হৈছে ।

জানুৱাৰী মাহত ভাৰতত জিএছটি সংগ্ৰহে অভিলেখ গঢ়িলে (Record collection of GST in the country)। জানুৱাৰীত জিএছটি সংগ্ৰহ হৈছে ১.৪০ লাখ কোটি টকা । কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মতে জিএছটি ব্যৱস্থাত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে যদিও বহু প্ৰত্যাহ্বান এতিয়াও আছে ।

মঙলবাৰে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা পথৰ জু-তিনিআলিৰ দুইলেনযুক্ত উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ মাংগলিক শুভাৰম্ভ কৰি জন্মদিনৰ দিনাই মহানগৰবাসীৰ বাবে বহুকেইটা প্ৰকল্প ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta biswa sarma announces various developmental projects in Guwahati) ৷

মঙলবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বাজেট (Economists opinion on central budget)। এই বাজেট সন্দৰ্ভত বাজেটখনৰ সম্পৰ্কত ৰাজ্যৰ কেইজনমান অৰ্থনীতিবিদৰ মতামত...

ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহ (Rajya Sabha election 2022)। দুয়োখন আসনক লৈ বিজেপিৰ গণিত । এখন আসনৰ বাবে অংকত ব্যস্ত কংগ্ৰেছ ।

২০২২-২৩ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ব্যক্তিগত আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত নহ’ল কোনোধৰণৰ সাল-সলনি (No change in personal income tax rates in Budget)৷

ঘোষণা হ’ল বহু প্ৰত্যাশিত 2022-23 বৰ্ষৰ বাজেট (Union Budget 2022) ৷ এইবাৰ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে নিজেই ডিজিটেল কাৰেঞ্চী প্ৰবৰ্তন কৰিব ৷ লগতে ক্ৰিপ্ত কাৰেঞ্চিৰ আয়ৰ ওপৰত থাকিব ৩০ শতাংশ কৰ(#criptocurrency) ৷ পঢ়ক সবিৱেশ...

দেওবাৰে বিগবছ 15 ৰ গ্ৰেণ্ড ফিনালেত বিজয়ী হিচাপে ঘোষিত হ’ল তেজস্বী প্ৰকাশৰ নাম (Tejasswi Prakash on BB15 win) ৷ 4 মাহজোৰা শ্ব’টোত নিজৰ বলিষ্ঠ প্ৰদৰ্শনেৰে দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে অৱশেষত বিজয়ৰ মুকুট পিন্ধিবলৈ সক্ষম হয় ৷