ৰাজ্যত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে ক’ভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (covid positive cases rapidly increasing in assam) ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি (Covid update in Assam) বৰ্তমান ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 8339 জন ৷ সৰ্বমুঠ ক'ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ হাৰ 12.89 শতাংশ ৷

ৰাজ্যত অমিক্ৰণৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ব্যাপক হাৰত আৰম্ভ হৈছে (Omicron in Assam)। শেহতীয়াভাৱে যিসকল লোক ক’ভিড-১৯ ৰ Rapid antigen আৰু RT-PCR পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰি ক’ভিড পজিটিভ চিহ্নিত কৰা হৈছে, সেইসকলৰ অধিকাংশ অ’মিক্ৰণ(Omicron) ত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন অসমে নিশ্চিত কৰিছে (National Health Mission Assam) । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছন অসমৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক মনোজ কুমাৰ চৌধুৰীয়ে কি ক’লে জানো আহক ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী আৰু পুত্ৰৰ নামত আৱণ্টিত ভূমিক লৈ হোৱা কেলেংকাৰীক (Land grabbing allegation against Assam CM's family) কেন্দ্ৰ কৰি বুধবাৰে শিৱসাগৰ নগৰত এক প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছে (congress protests against CM family's alleged land scam) ।

নিয়ম উলংঘা কৰা বিপণীৰ বিৰুদ্ধে GMC ৰ অভিযান অব্যাহত ৷ অবৈধভাৱে ব্যৱসায় চলাই থকা আৰু অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত নিয়ম উলংঘা কৰি মহানগৰীত গ্ৰাহকক খোৱা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি থকা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অভিযান (GMC's operation against illegal shops) ৷ বুধবাৰে সমান্তৰালকৈ বাণিজ্যিক অনুজ্ঞাপত্ৰ বিহীন বিপণীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে (GMC continues its operation against commercially unlicensed outlets) ৷

আজি দেউৰীসকলৰ মাঘ বিহু ৷ পৰম্পৰা অনুসৰি দেউৰীসকলে মাঘ মাহৰ পহিলা বুধবাৰে পালন কৰে মাঘ বিহুৰ উৰুকা আৰু বৃহস্পতিবাৰে বিহু পালন কৰে । ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ দৰেকৈ বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীৰ দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত জনগোষ্ঠীটোৰ লোকসকলে বিশাল আয়োজনেৰে হেঁপাহৰ মাঘ বিহু উদযাপন কৰে (Deori community celebrates Magh Bihu at Majuli) ।

অৱশেষত ডিফু ন্যায়িক আদালতে ৰায়দান দিলে 2011 চনৰ এটা ধৰ্ষণৰ গোচৰৰ (Court sentences rapist to 7 years rigorous imprisonment) ৷ বুধবাৰে এই কথা সদৰি কৰে অধিৱক্তা সঞ্জয় যাদৱে ৷ চাওক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ (AJYCP Protest in various Parts of Assam) ৷ শিৱসাগৰ, যোৰহাট, মৰাণকে ধৰি বহু স্থানৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ (NHIDCL) ৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰি থকা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত বিসংগতি সংঘটিত (Alligation of scam against NHIDCL) হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে সংগঠনটোৱে ৷

15 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 2022 চনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা (HS final Examination 2022) ৷ বুধবাৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ঘোষণা কৰে এই কথা ৷

অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে উপস্থিত হয় নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া পুষ্পকমল বৰুৱা (DGP GP Singh summoned Narayanpur OC) । অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান জিপি সিঙে তলব কৰাৰ পিছতে হাজিৰ হয় পুষ্পকমল বৰুৱা । নিজৰ স্থিতিত অটল আছে আৰক্ষী বিষয়া গৰাকী ৷

১৫-১৮ বছৰ ঊৰ্ধৰ কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ বাবে ত্ৰিপুৰাত বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিশেষ টীকাকৰণ অভিযান (Special Covid vaccination campaign in Tripura) । ৰাজ্যখনৰ আঠখন জিলাৰ মুঠ ৭৩৪ খন বিদ্যালয়ত এই টীকাকৰণ অভিযান চলিব । শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত ক'ভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ।