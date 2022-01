বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৫ বজাত পশ্চিমবংগৰ মাইনাগুড়িৰ দোমোহনীত লাইনচ্যুত হোৱা গুৱাহাটী-বিকানেৰ এক্সপ্ৰেছৰ দুৰ্ঘটনাটোত মৃতকৰ সংখ্যা 9 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পালে ।

আজি ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু (People celebrating Bhogali Bihu in Assam) ৷ পুৱাই মেজি জ্বলাই অগ্নিসেৱা কৰিলে অসমীয়াই ৷ অসূয়া অপ্ৰীতি দূৰ হোৱাৰ কৰিলে কামনা ৷

ৰাজ্যত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে ক’ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (Covid 19 updates of assam) ৷ উদ্বেগজনকভাৱে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত নতুনকৈ ৩,২৩৮ গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে । ইয়াৰে ১,০৭০ গৰাকীয়েই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ।

হিন্দী চিনেমাৰ কায়দাৰে অপহৰণৰ নাটক ৰচি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ’ল এগৰাকী যুৱতীসহ দুজন যুৱক(Girl arrested for faking her own kidnapping) ৷ দুই বন্ধুৰ সৈতে মিলি অপহৰণৰ এখন নাটক ৰচিছিল ধুবুৰীৰ কলেজৰোডৰ এটা ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা যুৱতীগৰাকীয়ে ৷

বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটাৰোড আৰক্ষীয়ে উত্তৰ আঠিয়াবাৰীৰ আজাদ নগৰৰ পৰা ড্ৰাগছসহ (Drug seized in Barpeta Road) 6 জনকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Drug peddler caught by Barpeta Road Police ) ৷ এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত বৰপেটাৰোড আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিপুল কলিতাৰ নেতৃত্ব চলিছিল অভিযান ৷

দেশৰ ক’ভিড-১৯ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে (Modi chairs meeting with CM's) ৷ জানো আহক কি কি দিশ আলোচিত হ’ল এই বৈঠকত ৷

সমাগত নিৰ্বাচনৰ আগে আগে মণিপুৰৰ সকলো অঞ্চলতে সেনা বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনখন (Armed Forces Special Powers Act) পুনৰ প্ৰসাৰিতকৰণে ৰাজ্যখনত বিপদত পেলাব পাৰে শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি দলক । ইটিভি ভাৰতৰত সহকাৰী বাৰ্তা সম্পাদক অনুপ শৰ্মাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰৰ ভয়ত নিজে নিজে ড্ৰাগছ আসক্ত ভৰ্তি হৈছে নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত (Drug addict went for rehab in fear of police)। নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰৰ যুৱকৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ হোৱাতকৈ নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত নিজকে সংশোধন কৰা ভাল ৷

বাক্সা জিলাৰ ককিলাবাৰীৰ কেন্দ্ৰীয় কৃষি পামত উপস্থিত হৈ শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন এছ অ’ পিৰ সম্পৰ্কত ক’বলৈ গৈ অসমপ্ৰেমী আৰু অসমবিৰোধীৰ সংজ্ঞা দিয়ে (New SOP for Uruka celebration) ৷ নৱবৰ্ষক আদৰোতে বিশেষ কোনো নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি নকৰাৰ কাৰণো ব্যাখ্যা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷