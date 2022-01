ক’ভিড 19 ৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শনিবাৰৰ পৰা কামৰূপ(ম) ত চৰকাৰী-বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয় অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ ৰখা হৈছে (schools to remain closed in kamrup metro) ৷ উল্লেখ্য যে, মহানগৰীত নৱম, দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া সলনা-সলনিকৈ চলাই ৰখা হৈছে ৷

পদুলিমূখত হেঁপাহৰ ভোগালী ৷ চেনেহৰ ভোগালীক আদৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক উচাহ-উদ্দীপনাই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে (Preparation for Bhogali Bihu at Assam) ৷ ব্যস্ততাৰ যেন অন্ত নাই জীয়ৰী-বোৱাৰীৰ ৷ পিঠা-পনাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে আখলত বাঢ়িছে ব্যস্ততা ৷ গাঁৱৰ ডেকা-বুঢ়া একত্ৰিত হৈ আটক ধুনীয়াকৈ সাজি উলিয়াইছে ভেলাঘৰ ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে টিংখাঙতো ভোগালীক আদৰিবলৈ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাইজে ৷

শুকুৰবাৰে হায়দৰাবাদত ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ড৹ জিতেন্দ্ৰ সিঙে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই উদ্ভাৱন কৰা গ’লমাৰ্ট প্ৰকল্পৰ বাবে স্বৰ্ণ পদকৰে সন্মানিত কৰে (Kokrajhar DC Varnali Deka awarded gold medal for project goalmart) ।

নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনোৱা আহ্বানক প্ৰশংসনীয় আৰু দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে পৰিপুষ্ট আখ্যা দিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই (Bhabesh Kalita supports CM for withdrawal PSO) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ৰাজ্যত আস্থা আৰু নিৰাপত্তাৰ এক নতুন পৰিৱেশ গঢ়িছে, এই মন্তব্য দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ (Bhabesh Kalita on withdrawal PSO) ৷

কেইবাটাও অধ্যয়নে অ’মিক্ৰণক তুলনামূলকভাৱে কম আক্ৰমণাত্মক হিচাপে গণ্য কৰিছে ৷ তথাপিও কিন্তু অতি সহজেই সংক্ৰমিত এই ৰোগ দীৰ্ঘম্যাদী ক’ভিড-19 ত আক্ৰান্তৰ কাৰক নহ’ব বুলি কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য নাই ৷ বিশেষজ্ঞসকলে নিজেই এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে ৷

লামডিং-শিলচৰ ব্ৰডগেজ ৰে’লপথত লাইনচ্যুত মালবাহী ৰে’ল (derailed freight train at dima hasao) ৷ প্ৰায় তিনি ঘণ্টা ধৰি ব্যাহত ৰে’লৰ চলাচল ৷

অসম গ্ৰন্থমেলাত উপস্থিত হ’ল মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে অচিৰেই প্ৰকাশ পাব 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডায়েৰী' (Assam CM to publish his diary as book) ৷

নিমাতীঘাটৰ ফেৰী দুর্ঘটনাত (Nimatighat ferry tragedy) প্রাণ হেৰুওৱা দুগৰাকী ব্যক্তিৰ নিকটাত্মীয়ক আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্র প্রদান ৷ এজনৰ পৰিয়ালক মৃতকৰ অৱসৰৰ বয়সলৈকে সম্পূর্ণ দৰমহা প্ৰদানৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

আয়ুষৰ ‘আয়ুৰক্ষা' কিটে ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধিত সহায় কৰিব (Ayu rakhya kits helps immunity boosting) । আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যান মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰাৰ লগতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ঔষধপাতি যোগান ধৰি আহিছে । ক’ভিড-১৯ৰ প্ৰতিৰোধ আৰু চিকিৎসাত প্ৰাচীন চিকিৎসা ব্যৱস্থা আয়ুষে যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিছে ৷

সাংবিধানিক পদবী সমূহৰ বাহিৰে বাকী সকলে PSO ব্যৱহাৰ কৰা সন্দৰ্ভত অসম কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ (Assam cabinet decision on PSO ) পিছত সকলো জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য বিচাৰিছে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে (Home department asks SPs to list of PSO users) । সবিশেষ জানো আহক ৷