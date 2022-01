মঙলবাৰে নিশা নাহৰকটীয়াত সংঘটিত হয় এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (Massive fire at Naharkatia) ৷ নাহৰকটীয়া চহৰৰ সমীপত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডটোত তিনিটাকৈ বাসগৃহ জ্বলি ভষ্মীভূত হয় (Three house destroy in massive fire) ৷ জিতু লাইন হোটেলৰ সমীপৰ ৰাম মূৰ্তি শ্বাহ, ৰীতা মাহাতো আৰু অৰ্জুন শ্বাহ নামৰ ব্যক্তি তিনিগৰাকীৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড । জানিব পৰা মতে, ঘটনাৰ সময়ত ব্যক্তি তিনিজনৰ বাসগৃহত উপস্থিত নাছিল কোনো লোক ৷ শ্ব’ৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সূত্ৰপাত হোৱা জুইৰ বাবে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডটোত তিনিটাকৈ চিলিণ্ডাৰৰ বিস্ফোৰণ ঘটে ৷ যাৰ বাবে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে (Fire incident at Naharkatia) জুয়ে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত নাহৰকটীয়াৰ দুলীয়াজান অইল, নামৰূপ আৰু টিংখাঙৰ পৰা অহা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত পৰিয়াল কেইটাৰ মূল্যৱান নথি-পত্ৰ, বয়-বস্তুৰ লগতে প্ৰায় ১৫ লক্ষাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তি জুইত জাহ যায় ৷

দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত আৰক্ষীৰ অধীক্ষকসকলৰ সন্মিলন (CM Himanta Biswa Sarma in SP's Conference) ৰ পৰাই 26 জানুৱাৰীত বন্ধ নিদিবলৈ আলফা(স্বা) ক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । আৰক্ষী সন্মিলনৰ শেষত অনুষ্ঠিত হোৱা সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে, শান্তি আলোচনাক লৈ আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত ইতিবাচক মানসিকতাৰ সৃষ্টি হৈছে । লাহে লাহে আলফা সমস্যা সমাধানৰ দিশে আগবাঢ়িব ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলফা(স্বা) ৰ চুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে আলফা(স্বা) ৰ বিৰুদ্ধে কোনো বৃহৎ পন্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ৷ কেৱল মাথো দায়িত্ব হিচাপে সংগঠনটোত নতুনকৈ যোগদান কৰিবলৈ যোৱাসকলক বাধা প্ৰদান কৰি আহিছে ৷ উল্লেখ্য যে, বিগত বছৰৰ 15 আগষ্টত আলফা(স্বা) য়ে বন্ধ ঘোষণা কৰা নাছিল ৷ এই কথা উল্লেখ কৰিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই সমাগত 26 জানুৱাৰীতো বন্ধ নিদিবলৈ সংগঠনটোক (CM request ULFA(I) not to call bandh on Republic day) আহ্বান জনায় ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰা (PM Modi visited Tripura) ভ্ৰমণ কৰে ৷ মোডীয়ে জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যি প্ৰদান কৰা ভাষণ প্ৰসংগত ত্ৰিপুৰাই দেশক Single use প্লাষ্টিকৰ বিকল্প প্ৰদান কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে ৷

দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলন সামৰণি পৰিল (SP's conference in Duliajan) । দুয়োটা দিনতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে উপস্থিত থাকি আৰক্ষী অধীক্ষক সকলৰ পৰা প্ৰতিখন জিলাৰ পৰিস্থিতি বুজ লয় (CM Himanta biswa Sarma in SP's Conference)। সন্মিলনৰ সামৰণিত সাংবাদিক সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ।

নীল অভি, হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ শুনানি আৰু এজনৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ নগাঁও আদালতৰ (Hearing of Abhi Neel mob lynching case) । ৬৭ জনৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ সম্পন্ন নগাঁও আদালতৰ ।

ক’ভিড-19এ পুনৰ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যত (Covid cases increasing in Assam) ৷ যাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ । মঙলবাৰৰ দিনটোত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ৪৭৫গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰে কৰ'ণাৰ উপস্থিতি ।

ক’ভিড পৰিস্থিতি সামকটাৰ পিছত যেতিয়া শিক্ষানুষ্ঠান সমূহ খুলি দিয়া হ’ল লগে লগে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহত আৰম্ভ হ’ল ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনী যুদ্ধ (Student body election in Assam) ৷ কিন্তু, ছাত্ৰ একতা সভাৰ এই নিৰ্বাচনী যুদ্ধ যেন এতিয়া কেৱল আদৰ্শ ৰক্ষাৰ যুদ্ধ অথবা শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শনৰ যুদ্ধ হৈয়ে থকা নাই, ক্ষমতা লাভৰ যুদ্ধতহে পৰিণত হৈছে সেয়া বিগত সময়ৰ কেইবাটাও বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ মাজেদি স্পষ্ট হৈ পৰিছে ( Controversy over student body election in Assam) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দ্বিতীয়খন সন্মিলনত অংশ লৈ অভিভূত হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ৷ এই সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনায় মন্ত্ৰী তেলীয়ে । লগতে তেওঁ কয় যে, 22 বছৰীয়া ৰাজনৈতিক জীৱন এনে মুখ্যমন্ত্ৰী আগতে দেখা নাই ৷ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কয়, অসমত এতিয়া চৰাইৰ মাতত ৰাতিপুৱাই ৷ এয়া সম্ভৱ হৈছে কেৱল আৰক্ষীৰ বাবে । সেয়ে সকলো আৰক্ষীক ধন্যবাদ জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ।

আগৰতলাত এমবিবি বিমান বন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেল (New terminal of MBB airport in Agartala ) ভৱন উদ্বোধন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্দিয়াই ৷ নতুন টাৰ্মিনেলটোৱে উত্তৰ-পূৱৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিব বুলি দাবী কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সিন্দিয়াই ৷

শীঘ্ৰেই ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাব মাটিৰ দাম (Land price hike in Assam) ৷ ইতিমধ্যেই ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগে বিভিন্ন জিলাৰ মাটিৰ দাম নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰি এক খচৰা প্ৰস্তাৱ যুগুত কৰিছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ৫০ ৰ পৰা ৩০০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব মাটিৰ দাম । চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই ।