শনিবাৰে পুৱতি নিশা কাটাৰৰ বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰত সংঘটিত শোকাৱহ ঘটনাত (Vaishno Devi stampede) প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ পৰিয়াললৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে । এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ ২ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Ex gratia relief to victims of Vaishno Devi stampede) ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে শনিবাৰে "প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি" ৰ দশম কিস্তি মুকলি কৰিব (PM to release instalment of PM-KISAN scheme) । দেশৰ ১০ কোটিতকৈও অধিক হিতাধিকাৰী কৃষক পৰিয়ালৰ একাউণ্টলৈ ২০,০০০ কোটি টকাতকৈও অধিক ধনৰাশি স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ।

চাওতে চাওতে কেলেণ্ডাৰৰ পাতৰ পৰা সৰি পৰিল এটি বছৰ ৷ আগমন ঘটিল এটি নতুন বছৰৰ ৷ চাওক নতুন বছৰৰ প্ৰথম পুৱাৰ এটি মনোমোহা দৃশ্য ৷

শনিবাৰে কাটৰাস্থিত বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰত সংঘটিত অঘটন ৷ অত্যাধিক ভীৰৰ বাবে পদপিষ্ট (Vaishno Devi stampede) হৈ মৃত্যু 12 গৰাকী ভক্তৰ (Six dead at Mata Vaishno Devi Temple) ৷ কিন্তু কিহৰ বাবে পদপিষ্টৰ ঘটনা সংঘটিত হ’ল সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

কলগাছিয়াৰ জনিয়াত এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ হিচাপ-নিকাচ সন্দৰ্ভত সৃষ্টি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ কাদং গাঁও পঞ্চায়তৰ একাব্বৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে গাঁও পঞ্চায়তৰ হিচাপ-নিকাচৰ তত্বাৱধানত থকা জাহানাৰা খাতুন আৰু আঞ্চলিক সদস্যা জাহানাৰা খানমক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন (Clash between two groups according anrenga scheme) ৷

অনুশাসন ভংগ তথা দলবিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসক নিলম্বন কৰা(Congress expelled MLA Sashikanta Das) বুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ববিতা শৰ্মাই । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ প্ৰতি মুকলি সমৰ্থন জনোৱাৰ পিছতে বিধায়ক শশীকান্ত দাসলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল ।

ক'ভিডৰ ভয়াৱহতাৰ মাজতে পাৰ হ'ল বছৰটো । বছৰটোত সলনি হ'ল বহু ৰথী-মহাৰথীৰ ৰাজনৈতিক ঠিকনা । বিজেপিৰ বাবে আছিল অন্যতম উত্থানৰ বর্ষ (2021 year for BJP in Assam)। ৰাজ্যবাসীয়ে পালে এজন নতুন মুখ্যমন্ত্রী । ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ পৰা দিছপুৰলৈ আহিল অখিল গগৈ । কংগ্ৰেছে এ আই ইউ ডি এফক লগত লৈ গঠন কৰা মহাজোঁটে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি বেয়াকৈ মুখথেকেচা খালে । উপ-নির্বাচনত বিজেপি মিত্রজোঁটৰ জয় (BJP alliance wins by-election in Assam)। শ্বহীদক অপমান কৰি জে'লৰ ভাত খাব লগীয়া হ'ল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে।

চেন্নাইত মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হৈছে এটাৰ পাচত আনটো অঘটন । বৃহস্পতিবাৰে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ চেন্নাইত দুগৰাকী মহিলা আৰু এটি কিশোৰে প্ৰাণ হেৰুৱায় । প্ৰতিকুল বতৰৰ বাবে চেন্নাইৰ লগতে তামিলনাডুৰ কাঞ্চিপুৰম, তিৰুভাল্লুৰ আৰু চিংগলেপেট জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট(Red alert issued to Chennai city and 3 district) ।

পুৰণি বছৰক বিদায় দি এটা নতুন বছৰত ভৰি দিলে বিশ্ববাসীয়ে ৷ এই শুভ মূহুৰ্তত অসমবাসীলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে দক্ষিণপাট গৃহস্বামী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে নতুন বছৰটোৱে যাতে সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ, শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনে তাৰ কামনা কৰে ৷ সমাজৰ পৰা যাতে শোষণ, উৎপীড়ন আৰু অন্যায় নাইকিয়া হৈ যায়, তাৰ কামনা কৰে মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে ৷

নতুন বছৰত আহিব পাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে ভাল খবৰ (Good news for tea workers in New Year)। চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰী ৩৫০ টকালৈ বৃদ্ধিৰ গুণা গঁথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ (Government discuss on wages of tea workers)। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আৰ্হিত চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় কলাক্ষেত্ৰ স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে । সমগ্ৰ পৰিকল্পনা এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত । বোকাখাতত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ (Minister Sanjoy Kishan in Bokakhat) । উল্লেখ্য যে, কৰ্ম ব্যস্ততাৰ মাজতো অকণমান সময় উলিয়াই ২০২১ ৰ শেষ দিনটোত প্ৰমোদ ভ্ৰমণ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ । বোকাখাতৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলি বনাঞ্চলত পৰিয়ালৰ সৈতে নৈসৰ্গিক দৃশ্য চোৱাত ব্যস্ত মন্ত্ৰীগৰাকী (Sanjay Kishan visits Kaziranga National Park) ।