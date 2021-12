শিক্ষা বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা ৷ অহা ১৫ মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা (Education deparment announced date for HSLC exam)৷

শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা যোৰহাট আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ (Encounter in Jorhat) ৷ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া(Drug Mafia injury in police encounter) ৷ ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত ড্ৰাগছ মাফিয়া ৰমেশ বাছফৰক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷

সাহিত্যিক গৌতম দৈমাৰীলৈ 2021 বৰ্ষৰ সাহিত্য অকাডেমী বঁটা (Gautam Daimari conferred with Sahitya Akademy Award) ৷ বড়ো ভাষাৰ কাব্যগ্ৰন্থ 'জিও গৌনাং সহ'ৰ বাবে কবিগৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা হয় এই বঁটা ৷

বৃহস্পতিবাৰে হাউলীত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident at Howly) ৷ এখন বাইক আৰু বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা এখন ট্ৰাকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটোত ঘটনাস্থলীতে নিহত এজন ৷

পুনৰ নগাঁৱত সংঘটিত হ'ল এক লজ্জাজনক ঘটনা ৷ বৃহস্পতিবাৰে দগাওঁ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ চৌহদত থকা চিকিৎসকৰ আবাসত চিকিৎসকৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা এটা ড্ৰাগছৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰি ড্ৰাগছসহ চাৰিজনকৈ ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীক আটক কৰে জুৰীয়া আৰক্ষীয়ে (Drug users including doctor arrested while consuming drugs) ৷

গোলাঘাটৰ খুমটাইত নিশা আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ পিষ্টলসহ পাঁচজন যুৱকক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে (five people arrested with pistol in golaghat) ।

লখিমপুৰত অবৈধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী । ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটা ক্ৰমে আজিজুৰ ৰহমান আৰু চয়দুল আলী(Drug peddler injured in encounter) । সম্প্ৰতি লখিমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আজিজুৰ ৰহমান আৰু চয়দুল আলী ।

বৰপেটাৰ পালহাজীত চুৰিকাণ্ড ৷ এখন কাপোৰৰ দোকানৰ পৰা চোৰে লুটি লিলে লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী (Theft at Palhaji in Barpeta) ৷ অঞ্চলটোত প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ অহা চুৰিৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে ল’ব লগা ভুমিকাত অসন্তুষ্ট স্থানীয় লোক ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি চৰাইদেউ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ৷ নিজৰ দেহৰক্ষী এৰিবলৈ সাজু চৰাইদেউ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি লক্ষ্মীনাথ তাছা ৷ চৰাইদেউ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক এই সন্দৰ্ভত লিখিত আবেদন জনায় তাছাই ।