সোমবাৰে নিশা কলগাছিয়াত সংঘটিত হয় এক অগ্নিকাণ্ড ৷ বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত গুণীয়ালগুৰি গাঁৱত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ড (Massive fire at Gunialguri) ত জাহ যায় দুটাকৈ খেৰৰ দম ৷ প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, গুণীয়ালগুৰি নিবাসী আব্দুছ ছামাদ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰৰ খেৰৰ দমত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড ৷ কলগাছিয়া বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ ওভতাৰ পথত পথচাৰীয়ে খেৰৰ দমটোত লগা জুই প্ৰত্যক্ষ কৰি চিঞৰ-বাখৰ আৰম্ভ কৰে । নিমিষতে জুইৰ ধোঁৱাই চাৰিওফালে ছানি ধৰাত হুৱা-দুৱা লাগে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত ৷ অৱশ্যে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ৷ ইয়াৰ পাচতে ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় ৷ অৱশ্যে বৰ্তমানেও জানিব পৰা নাই এই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ ৷

নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ অতৰ্কিত অভিযান (Operation against Contraband items by tripura Police) ৷ সোমবাৰৰ দিনটোত ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 3 কোটি মূল্যৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী (Tripura police seized Contraband items) ৰ লগতে দুখন বাহন জব্দ কৰে ৷ তদুপৰি ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক কৰে তিনিগৰাকীকৈ লোকক ৷

মঙলবাৰে কানপুৰত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী । তেওঁ কানপুৰ মেট্ৰ' ৰে'ল প্ৰকল্পৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা খণ্ড উদ্বোধন কৰিব (PM Modi to inaugurate Kanpur Metro Rail Project) । এই প্ৰকল্পটোৰ নামত ব্যয় হ’ব ১১,০০০ কোটি টকা ।

শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব পাণ্ডুৰ জাহাজঘাটত নির্মাণ হ'বলগীয়া জাহাজ কেন্দ্ৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম (Construction of Pandu Ghat's Ship Centre will start) ৷ সোমবাৰে পাণ্ডুৰ জাহাজঘাটত উপস্থিত থাকি (Union Minister Sarbananda Sonowal at Pandu Ghat) কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সদৰী কৰে এই কথা ৷

''লুৰীণজ্যোতি গগৈ হ'ল এজন ফ্লপ মাষ্টাৰ ৷ দীপাংক কুমাৰ নাথ অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ অভিভাৱক নহয় ৷'' জানো আহক, কিয় এইদৰে মন্তব্য কৰিলে একালৰ আছুৰ এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় নেতাই (EX AASU leader calls Lurin Flop master ) ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন পেঞ্চন নীতি(New pension system of Central Government) ত অসন্তুষ্ট এনপিএছৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰী সন্থা ৷ নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাই কৰ্মচাৰীসকলৰ ভবিষ্যত অন্ধকাৰ কৰি তোলাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ৷ পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ অধীনত পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবীত জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ এনপিএছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ ৷

সোমবাৰে অগপ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিলে দলৰ উপ সভাপতি তথা বিহপুৰীয়া বিধান সভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কেশৰাম বৰাই (AGP leader Kesharam Bora joins BJP) ৷ আগন্তুক ঠেঙাল কচাৰী স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি চলিছে চৰ্চা ৷

ধনশিৰি নৈত গা ধুবলৈ গৈ দুজন কিশোৰৰ সলিল সমাধি (Death of Two youths in Dhansiri River) ৷ কিশোৰ দুজন শিঙিমাৰীৰ বিষ্ণু মালাকাৰ আৰু বৰপথাৰৰ দ্বীপ পাল ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিছপুৰৰ মছনদত অধিস্থিত হোৱাৰ পিছতেই উগ্ৰপন্থী সংগঠন সমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৷ একে সময়তে ৰাজ্যৰ বহু যুৱক-যুৱতীয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন সমূহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ যোগদানৰ বাবে ধাৱমান হোৱাৰ বা-বাতৰি পোহৰলৈ আহিছে ৷ শেহতীয়াকৈ, DNLA উগ্ৰবাদী সংগঠনত যোগদান কৰিবলৈ যোৱাৰ সন্দেহত তিনি যুৱকক আটক কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে (Suspected youth arrested before joining extremist group) ৷

মধ্যপ্ৰদেশৰ গৃহমন্ত্ৰী নৰোত্তম মিশ্ৰাই অভিযোগ তুলিছে যে, ‘মধুবন’ গীতটোৱে হিন্দুৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হানিছে ৷ গানটোৰ গায়ক শ্বাৰিব, তছি আৰু অভিনেত্ৰী ছানী লিয়নীক ক্ষমা মাগিবলৈ কোৱাৰ লগতে গানটো উঠাই ল’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে তেওঁ (New Song 'Madhuban' is in controversy) ৷