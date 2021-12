ঝাৰখণ্ডৰ হাজাৰিবাগত বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ (Ammunition recovered in Jharkhand) ৷ জব্দ কৃত সামগ্ৰীবোৰৰ ভিতৰত আছে ৭০ টা ডিট’নেটৰ আৰু সজীৱ গুলী ।

মধ্য প্ৰাচৰ দেশ গ্ৰীচত ভূঁইকঁপৰ জোকাৰণি (Earthquake in Greece) অনুভূত ৷ 5.2 আৰু 5.4 প্ৰাবল্যৰ দুটাকৈ ভূঁইকঁপৰ কম্পনে জোকাৰি যায় দেশখনৰ দক্ষিণৰ দ্বীপসমূহক ৷ বৰ্তমানলৈকে এই ভূঁইকঁপৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই ৷

নাগালেণ্ডৰ পৰা সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৫৮ বাতিল কৰাৰ আহ্বান নাগালেণ্ড বিধানসভাৰ (Nagaland Assembly demands to repeal AFSPA) ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই গঠন কৰি দিছে উচ্চস্তৰীয় সমিতি (Central Government formed a high level committee on Nagaland situation) ৷

শুকুৰবাৰে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই (Anti Drugs Mission by Rangia Police) ড্ৰাগছ (Drugs Seized at Rangia) সহ এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Drug Peddler Arrested by Rangia Police) ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অকাট্য যুক্তিৰ পিছত সদনত ধ্বনি ভোটৰ মাজেৰে গৃহীত বহুচৰ্চিত গো-সুৰক্ষা বিধেয়ক (Cattle Preservation Bill 2021) ৷ এই বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পাচতে তিনিচুকীয়াৰ হিজুগুৰিত শুকুৰবাৰে নিশা উদ্ধাৰ হৈছে গো-মাংস ভৰ্তি বিলাসী বাহন ৷

বিহালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন (Union Body Election at Behali College) ৰ ফলাফল ঘোষণা ৷ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি শুভেচ্ছা জনালে আছা-আটছাকে ধৰি বহুকেইটা দল-সংগঠনে ৷

পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিল অসম সন্তান । Kamla Modelling Academy আৰু Amwal Production ৰ উদ্যোগত বিগত ২০ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৩ ডিচেম্বৰলৈ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা Mr & Miss Rajasthan Model Hunt প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ তিনিগৰাকী মডেলে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

দেওবাৰে অৰ্ধশতাধিক যুৱকে মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ উৰণীয়া সেঁতুৰ তলত মিলিত হৈ জনসচেতনতামূলক বাইক ৰেলী উলিয়ায় (Awareness Bike Rally in Guwahati) । স্পেছবাৰ্জ আৰু অসম যুৱ পৰিষদৰ মহানগৰ সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ সহযোগত দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত এই জনসচেতনতামূলক বাইক ৰেলী উলিওৱা হয় । বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈয়ে সজাগতা অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে অভিনেতা যতীন বৰায়ো এই জনসচেতনতা বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড়ত ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত সোমাই ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড° সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই (Samujjal Bhattacharjya on arrest of AASU workers) ৷ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ পিঠিত পৰা প্ৰতিটো কোবৰ হিচাপ হ'ব লাগিব বুলি দাবী জনাইছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা গৰাকীয়ে ৷

উপায়ুক্তৰ হিচাপে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই বিতৰ্কত সাঙোৰ খাই পৰিছে মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝা। উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই নিজৰ পদমৰ্যদাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ঘৰতে শহুৰৰ চিকিৎসা কৰাৰ নামত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ চিকিৎসকে ধৰি নাৰ্চ আৰু MPW ক ব্যক্তিগত কৰ্মচাৰীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Allegation of Misuse of power against Pallav Jha) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷