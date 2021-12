প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব 84 সংখ্যক মন কী বাত (84th edition of Mann Ki Baat) ত ৷ বছৰটোৰ শেষৰটো মাহেকীয়া অনুষ্ঠান মন কী বাত সম্প্ৰচাৰিত হ’ব ৰেডিঅ’ৰ জৰিয়তে ৷

ৰাজ্যত পুনৰ জাৰি কৰা হৈছে নতুন SOP ৷ ক’ভিডৰ নতুন প্ৰকৰণ অ’মিক্ৰণৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত ৷ দেওবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব নতুন SOP ৷

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খৃষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে উদযাপন কৰিলে পবিত্ৰ বৰদিন (Christmas 2021 celebration) ৷ বৰদিন উপলক্ষে ৰাজ্যৰ গীৰ্জাঘৰসমূহত পুৱাৰে পৰাই জনস্ৰোত বোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৷

সমগ্ৰ দেশতে ভয়াৱহভাৱে ক’ভিডৰ অ’মিক্ৰণ ভেৰিয়েন্ট সংক্ৰমণ হৈ থকাৰ সময়তে দেশবাসীক উদ্দেশ্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ (PM Modi's Speech to nation) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

কেন্দ্রীয় চৰকাৰে বিগত কিছু বছৰৰ পৰা উত্তৰ-পূব পৰিষদক প্রদান কৰি অহা পুঁজিৰ পৰিমাণ ক্ৰমাৎ হ্রাস কৰি আনিছে (Union government reduces funding to NEC) । যাৰ ফলত এক প্ৰকাৰ নিশকতীয়া হৈ পৰিছে ১৯৭১ চনতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সামগ্রিক উন্নয়নৰ গতি ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ বাবে গঠন কৰা পৰিষদখন । সবিশেষ জানো আহক ৷

আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই ( AASU GS Sankor jyoti Baruah ) আৰক্ষীৰ পৰা বিচাৰিছে জৱাব ৷ বিনা দোষত আছু কৰ্মীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে লাঠীৰ কোব সোধোৱাৰ কথা কৈ এই দাবী আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক গৰাকীৰ ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

2022 চনৰ 17 জানুৱাৰীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সৌজন্যত তথা নগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হ’ব শিল্পী দিৱস (Preparation of silpi divas organised by AJYCP) ৷ এই সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন কৰে এজেৱাইচিপিৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে ৷

শাসকীয় বিজেপি দলৰে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে বিৰোধী দলৰ কেইবাজনো বিধায়কে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত আৰম্ভ হোৱা বিকাশমুখী যাত্ৰাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে বহুকেইজন বিৰোধী দলৰ বিধায়ক ৷ বিজেপিত যোগদানৰ বাবে আশা প্ৰকাশ কৰিলেও এই মুহূৰ্তলৈকে সিদ্ধান্ত লোৱা লাই কোনকেইজন বিধায়কক দলত অন্তৰ্ভূক্ত কৰাব (Most of the opposition MLAs want to join BJP)৷ শনিবাৰে ৰঙিয়াত স্থানীয় বিধায়ক তথা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিয়ে এনে মন্তব্য ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি শাসকীয় পক্ষৰ মন্ত্ৰী, বিধায়কসকলে এইবাৰ বিধানসভাৰ অধিবেশনৰ গৰিমা নষ্ট কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে অসম জাতীয় পৰিষদে (Ruling party spoiling Assembly session) ৷ শণিবাৰে অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত অজাপৰ নেতৃত্বই কৰে এই মন্তব্য ৷ চৰকাৰে ঋণ গ্ৰহণ কৰা প্ৰসংগয়েও স্থান লাভ কৰে অজাপৰ সংবাদমেলখনত ৷

বিধানসভাত বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে প্রকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ পৰা জি এছ টি ক্ষতিপূৰণ হিচাপে অসমে ৩০৫৬ কোটি টকা লাভ কৰিছে (Assam received 3056 crore as GST compensation) । আনহাতে এই সময়চোৱাত ২০১৮-১৯ বৰ্ষত ৮৪০২.৩ কোটি টকা, ২০১৯-২০ বৰ্ষত ৮৭৫৫.৩০ কোটি টকা আৰু ২০২০-২১ বৰ্ষত ৮৬১১.৬২ কোটি টকা সংগ্রহ হৈছে ।