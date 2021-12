কেৰালা বিজেপিৰ অ’বিচি মৰ্চা (Kerala BJP OBC Morcha) ৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক তথা অধিবক্তা ৰঞ্জিত শ্ৰীনিবাসনক 19 ডিচেম্বৰৰ দিনা নিজ বাসগৃহত অচিনাকী দুৰ্বৃত্তই নৃশংসভাৱে হত্যা (Ranjit Sreenivasan murder case) কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে অসমৰো ৰাজনৈতিক মহলত এক খলকনিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ মঙলবাৰে ধুবুৰীত এই হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে জিলাখনৰ অ’বিচি মৰ্চাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে (BJP OBC Morcha protest at Dhubri) ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰাই বিজায়নৰ পুত্তলিকা দাহ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্ল’গানেৰে উত্তাল কৰি তোলে ধুবুৰীৰ আকাশ-বতাহ ।

ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাচত প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে একোখনকৈ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে । ৩০ খন বিদ্যালয়ৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । মঙলবাৰে এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰে ত্ৰিপুৰাৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী ৰতন লাল নাথে(Ratan Lal Nath on Tripura's education sector development) ।

অসমলৈ আহি লাগিল ঠেঁহ ৷ অসম চৰকাৰৰ Guard Of Honor লোৱাৰ বাবে অস্বীকাৰ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ ৷ কামাখ্যা দৰ্শন কৰি সাংবাদিককো নিদিলে কোনো মন্তব্য ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূৱ চিয়াং জিলাৰ পাচিঘাটত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন চিয়াং নদী উৎসৱ (Siang river festival at Pasighat) ৷ বাৰেবৰণীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে জীপাল পাচিঘাটৰ সন্ধিয়া ৷ চিয়াঙৰ উৎপত্তিস্থলত চীনে নিৰ্মাণ কৰা নদীবান্ধক লৈ শংকা প্ৰকাশ পেমা খাণ্ডুৰ ৷

নাগালেণ্ডত নতুনকৈ গঠিত তিনি জিলা (Nagaland creates three new districts) ৷ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে কৰিছে এই ঘোষণা ৷

চাহৰ ইতিহাস বুলিলে দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম ডিব্ৰুগড় (Tea city of India) । এইবাৰ ডিব্ৰুগড়তে অচিৰেই মুকলি হ'ব ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো টি মিউজিয়াম (First Tea Museum in Northeast to come up in Dibrugarh )। 3.14 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা এই মিউজিয়ামটো 2022 বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব ৷ এই কথা ব্যক্ত কৰিছে অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপর্ণ বৰুৱাই ৷

মা কামাখ্যাৰ আশিস ল’বলৈ মঙলবাৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী (Mamata Banerjee visits Kamakhya Temple) অসমত উপস্থিত হয় ৷ কামাখ্যা মন্দিৰত আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত কোনো মন্তব্য নিদিয়াকৈ পোনে পোনে কলকতালৈ ৰাওনা হয় পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী (West Bangal CM Mamata Banarjee) ।

ডকমকাৰ নৃশংস নীল-অভি হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ শুনানি (Hearing of Abhi Neel murder case) । চাক্ষুষ সাক্ষীয়ে আদালতত ভাষ্য সলনি কৰাৰ অভিযোগ নীল-অভিৰ পৰিয়ালৰ । সাক্ষীয়ে আদালতত মিছা সাক্ষ্য প্ৰদানৰ অভিযোগ নিলোৎপল-অভিজিতৰ পিতৃৰ (Witness turned hostile in Abhi Neel murder case ) । সময়ৰ অভাৱত মাত্ৰ এগৰাকী সাক্ষীৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ আদালতৰ ।

এইবাৰ প্ৰতিবাদত বহিল মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰ ৷ মাজুলীত গীৰ্জা উচ্ছেদ, সত্ৰাধিকাৰৰ ধৰ্মান্তকৰণ ৰোধ আৰু মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণাৰ দাবীত ভাগৱত পাঠ কৰি ৰূপায়ন কৰা হয় এক আধ্যাত্মিক প্ৰতিবাদ ৷

মহানগৰীত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান ৷ অবৈধভাৱে মহানগৰীত ব্যৱসায় কৰি থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসন হাঁতোৰা ৷ মঙলবাৰে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অবৈধভাৱে ব্যৱসায় কৰি থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ১০,০০০ টকাকৈ জৰিমণা আদায় কৰাৰ লগতে বহু পৰিমাণৰ কেঁচা সামগ্ৰী জব্দ কৰে ৷