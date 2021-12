চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন (Winter session of Assam Assembly) ৷ এই অধিৱেশনতে ১৬ খনকৈ বিধেয়ক উত্থাপন হ’ব ৷ ইয়াৰে ১৫ খন হৈছে সংশোধনী বিধেয়ক ৷ সংশোধনী বিধেয়কসমূহৰ ভিতৰত আছে গো-সুৰক্ষা বিধেয়ক ২০২০ ৷

বি টি আৰৰ শৈক্ষিক খণ্ডৰ উন্নয়নৰ সন্দৰ্ভত দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক(Boro organisation leaders meet CM in Dispur) ৷ বৈঠকত বি টি আৰ চুক্তি (BTR accord 2020)ৰ 6.3 নং দফা ক্ষীপ্ৰতাৰে ৰূপায়নৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৷

ৰায় নামৰ টাইফুন (Typhoon Rai in Philippines) ৰ কবলত ফিলিপাইনছ ৷ বৰ্তমানলৈকে টাইফুনৰ কবলত পৰি প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 169 গৰাকী লোকে ৷ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে 50 গৰাকীকৈ লোক ৷

অসমীয়া চৈয়দ কল্যাণ ন্যাসৰ প্ৰথম বর্ষপূৰ্তি উপলক্ষে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত পদ্মভূষণ চৈয়দ আব্দুল মালিকৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন ৷ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই “চিৰদিন মই অসমীয়া” আদৰ্শৰে সকলোকে সন্মিলিতভাৱে আগুৱাই অহাৰ আহ্বান জনায় ৷

গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ গো-সুৰক্ষা আইনৰ সংশোধন (Cow Preservation Act 2021)ৰ প্ৰয়োজন থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ লামডিঙৰ বনাঞ্চল বেদখলমুক্ত(Eviction in Lumding reseve forest) কৰাৰ বাবেই আজি হাতীয়ে তাত মুক্তমনে বিচৰণ কৰিব পাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

যি সময়ত, জীৱিকাৰ তাড়নাত নিতৌ অসমৰ বহু শ্ৰমিক বৰ্হিৰাজ্যমুখী হ’ব লাগিছে(Migrant labours of Assam), তেনে সময়তে এইদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা বৃহৎ পুঁজি লাভ কৰাৰ পিছতো একেৰাহে তিনিটা বিত্তীয় বৰ্ষত ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ পৰি ৰৈছে অসমত ৷ মহাত্মা গান্ধী নিশ্চিত নিয়োগ আইনৰ প্ৰায় ১৬৪ কোটি টকা ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈয়ে পৰি ৰ’ল(MGNREGA fun remained un used in Assam) ।

দলৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে দলীয় কৰ্মীক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাকলৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৰিলে মন্তব্য(Pijush Hazarika on APCC workshop) । বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ একমাত্ৰ কংগ্ৰেছেই সক্ষম হ'ব বুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈ থকা সময়তে শনিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাত জলসম্পদ মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কংগ্ৰেছক লৈ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য । অসমীয়া স্বাভিমান থকা মানুহ এতিয়া কংগ্ৰেছত নাই বুলি কৈ মন্ত্ৰীজনে কয়, এতিয়া কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা নাই বুলি ভাবো । এতিয়া কংগ্ৰেছত থকা ৭০ % মানুহ বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ(Pijush Hazarika on Congress) । কংগ্ৰেছৰ ' আকৌ নতুন প্ৰভাত হ’ব' শ্লোগানকলৈয়ো মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কৰিলে সমালোচনা ৷

অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে মাজুলীক(ACA includes Majuli in member districts) । এতিয়াৰে পৰা মাজুলীৰ খেলুৱৈসকলে নিজৰ জিলাৰ বাবে খেলিব পাৰিব । সবিশেষ জানো আহক ৷

ৰঙাপৰাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড(Rangapara murder case) ৷ নিশা স্বামীয়ে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে পত্নীক ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

শ্ৰীনগৰৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত লস্কৰ-ই-তৈবা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্য চাইফুল্লা ওৰফে আবু খালিদ ওৰফে ছাৱাজ (Terrorist killed in encounter in Srinagar)। হাৰৱান অঞ্চলত সক্ৰিয় হৈ আছিল আৰু কেইবাটাও অপৰাধত জড়িত আছিল উগ্ৰপন্থী সদস্যজন । এনকাউণ্টাৰৰ সময়ত স্থানীয় লোকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে ।