দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ অৱন্তীপোৰাত নিৰাপত্তাৰক্ষী-সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষ (Encounter in Awantipora) ৷ বাৰাগাম অঞ্চলত সংঘটিত এই সংঘৰ্ষত নিহত এটা সন্ত্ৰাসবাদী ৷

ৰাজ্যত ক'লা দিৱস পালন কৰি দল-সংগঠনে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ চৰকাৰক পুনৰবাৰ সকীয়াই দিলে "কা' আমি নামানো"(Anti CAA protests in Assam) ৷ নলবাৰীত আছুৱে ক'লা পতাকা উৰুৱাৰ সমান্তৰালভাৱে টিংখাঙৰ ৰাজগড়ত কা' প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত ক'লা দিৱস পালনেৰে দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে অসম জাতীয় পৰিষদে ৷

শনিবাৰে নিশা কাকপথাৰৰ ডিৰাক গেটত সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা (Road Accident at Kakopathar) ৷ এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহয় হয় দুজন ব্যক্তি ৷ বাহনৰ তীব্ৰবেগৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ ৷

বিগত প্ৰায় এমাহৰ পৰাই উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশ নাহৰৰ দেশ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ৷ যিহেতু দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৫২ সংখ্যক ক্ৰীড়া সপ্তাহ ৷ দুটা বছৰৰ অন্তত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানতেই উপস্থিত থাকিব বক্সিং লিজেণ্ড এম চি মেৰী কম(Mary Kom to attend in varsity week Of Dibrugarh University) ৷

অসম জাতীয় পৰিষদে কা’ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ৰাজপথত দাহ কৰিলে এই আইনৰ প্ৰতিলিপি(Anti CAA protest by AJP) ৷ জানো আহক আজিৰ দিনটোত কা আন্দোলনৰ ভৱিষ্যত সন্দৰ্ভত কি ক’লে লুৰীণ জ্যোতি গগৈয়ে ৷

শনিবাৰে ডেৰাডুনৰ ভাৰতীয় সামৰিক একাডেমিত অনুষ্ঠিত হয় এই বৰ্ষৰ পাছিং আউট পেৰেড(Passing Out Parade of IMA)ৰ অনুষ্ঠান ৷ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে(President Ramnath Kovind reviewed the passing out parade in Dehradun) ৷

চৌদি আৰৱৰ পৰা অহা এগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত কৰ’ণাৰ অৱস্থিতি (Covid 19 positive at Balipara) ৷ বৰ্তমানলৈকে ব্যক্তিগৰাকী অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হয় নে নহয়, সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই ৷

লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ (Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport)ত মহিলা বিমানযাত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক’ভিড 19 ৰ অৱস্থিতি । ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল(Guwahati Medical College Hospital)ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ মহিলাগৰাকী অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হয়নে নহয়, সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই ৷

মহামাৰী ক'ৰণাৰ বাবে দেশব্যাপি হোৱা লকডাউনৰ কাৰণে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদে স্থগিত ৰাখিছিল কা বিৰোধী আন্দোলন(CAA protest in Assam) ৷ দেশজুৰি স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ হোৱাত পৰিষদে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়নৰ পুনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷

নগাঁও, কাৰ্বি আংলং আৰু গোৱালপাৰা জিলাত খনিজ পদার্থ অন্বেষণৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু মিনাৰেল এক্সপ্লোৰেচন ক'ৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি(Assam govt signs MoU with MECL) স্বাক্ষৰ । মিনাৰেল এক্সপ্লোৰেচন ক'ৰ্পৰেচন লিমিটেডে এই চুক্তিৰ আধাৰত জিলাকেইখনত পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰৰ বাবে লোৰ আকৰ, চিলিমিনাইট, ৰেয়াৰ আৰ্থ আদিৰ অন্বেষণ কৰিব পাৰিব । খনিজ পদার্থৰ অন্বেষণৰ ফলত পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰয়েল্টি সংগ্ৰহৰ যোগে বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ লাভ কৰিব ।