শ্বপিয়ান জিলাৰ চেক-ই-চোলেণ্ডত সন্ত্ৰাসবাদী-নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষ(Encounter in Shopian) ৷ কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰিছে এই কথা ৷

দিনকদিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে বন্যপ্ৰাণীৰ আক্ৰমণৰ পৰিঘটনা ৷ মঙলবাৰে বাক্সা জিলাৰ শালবাৰীত মানাহৰ পৰা ওলাই অহা এটা হৰিণাই আক্ৰমণ কৰে এগৰাকী বৃদ্ধক(Deer Attack at Salbari) ৷ থিতাতে নিহত হয় বৃদ্ধগৰাকী ৷

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম ৰাইফলছৰ বৃহৎ সফলতা ৷ মণিপুৰ-ম্যানমাৰ সীমান্তত অসম ৰাইফলছে মঙলবাৰে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ(Drugs Seized at Indo-Myanmar border) ৷ মোৰে অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় প্ৰায় 500 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ ৷

বৰেণ্য কথাশিল্পী হোমেন বৰগোহাঞিৰ ৯০ সংখ্যক জন্ম দিৱসৰ আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচীত অসম চৰকাৰৰ সাহিত্যিক পেঞ্চন প্ৰাপক ২৩ গৰাকী সাহিত্যিকক অনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা (Assam government felicitated literary pensioners) ৷ মহান সাহিত্যিক গৰাকীৰ ওপজা দিনটো সাহিত্যিক পেঞ্চন প্ৰদানৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে চৰকাৰে ।

সেনা বাহিনীৰ সহস্ত্ৰ আইন বাতিলৰ দাবীত বঙাইগাঁৱৰ বৰপাৰাত প্ৰতিবাদ(Demand to Repeal AFSPA) ৷ নাগালেণ্ডৰ নিৰীহ শ্ৰমিকৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ(KMSS protest against ambush on civilians in Nagaland) ৷

মঙলবাৰে ৰঙিয়াত সদৌ অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়নে সম্বোধন কৰে এক সংবাদমেল(Mid Day Meal Workers Union Press Meet)ৰ ৷ সংবাদমেলযোগে সদৌ অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ সদস্যই ৰাজ্যজুৰি পুনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰাৰ কথা মন্তব্য কৰে ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চলিত বৰ্ষৰ 20 ডিচেম্বৰত জিলা ভিত্তিত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ হুংকাৰ দিয়ে সদৌ অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়নে ৷

নলবাৰীৰ বৰভাগ মহাবিদ্যালয়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰীক হিংসা(Election fight in Barbhag college election)। অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগত উত্তাল বৰভাগ মহাবিদ্যালয় ৷ ইয়াৰ মাজতে, আহত হ’ব লগীয়া হ’ল মহাবিদ্যালয় খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিকুঞ্জ শৰ্মা ৷ উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে মহাবিদ্যালয় খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ দিন আছিল । মনোনয় দাখিলক লৈ আছু আৰু এবিভিপি সদস্যৰ মাজত সৃষ্টি হয় খণ্ড যুদ্ধৰ(AASU ABVP fight) । এই ঘটনাক লৈ দুয়োটা পক্ষই কলেজৰ সম্মুখত ধৰ্ণা দি দিলে জিন্দাবাদ মুৰ্দাবাদ ধ্বনি ।

ত্ৰিপুৰাৰ এগৰাকী ৰাইফলমেনৰ বিৰুদ্ধে দুগৰাকীকৈ শীৰ্ষ বিষয়াক হত্যাৰ অভিযোগ ৷ আদালতে অভিযুক্তক 5 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ(TSR jawan in Police Remand) প্ৰেৰণ কৰিছে ৷

নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire broke out Swahid Mukunda Kakati Civil Hospital)৷ চিকিৎসালয়ৰ "চলিড ৱেষ্ট মেনেজমেন্ট"ৰ গুদামত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Massive fire breaks out in Nalbari)। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে জুই ৷ কেনেকৈ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

DNLA উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মাইবাং ডেজিগনেটেড কেম্পত সোমবাৰে সংগঠিত হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত 5 গৰাকী লোকক আটক কৰিছে ডিমা-হাচাও জিলাৰ আৰক্ষীয়ে (DNLA members arrested) ৷ এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত আছিল ডিমাছা নেচনেল লিবাৰেচন আৰ্মীৰ ডেপুটি চিএনচি প্ৰীতমজিৎ জিডোং ৷