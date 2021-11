সোমবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খুঁটা পোতা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলঙৰ (Jorhat-Majuli Bridge)৷ প্ৰায় 925 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া দলংখনৰ দৈৰ্ঘ হ’ব 4 কিল’মিটাৰ ৷ দলংখনত থাকিবলগীয়া মুঠ খুঁটাৰ সংখ্যা হ’ব 65 টা ৷

দেওবাৰে উদ্বোধন কৰা হয় টিহুৰ সমীপৰ মাখিবাহাৰ নৱনিৰ্মিত ৰাজহুৱা পুথিভঁৰালটো (Makhibaha Library inauguration) ৷ পুথিভঁৰাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে নৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰ’ব জুবিন গাৰ্গ ৷

"লিখাতো কেতিয়াও মোৰ কেৰিয়াৰ নাছিল । এইটো মোৰ আবেগ আছিল... মই মোৰ জীৱন উপভোগ কৰিবলৈ লিখিছো । লিখা অবিহনে, মই এগৰাকী মৃত ব্যক্তি হ’লোহেতেন’’ ৷ ইন্দিৰা গোস্বামী, যি সাহিত্য জগতত মামণি ৰয়ছম গোস্বামী(Mamoni Raisom Goswami) হিচাপে পৰিচিত ৷ তেওঁ সামাজিক গাঁথনিৰ দ্বাৰা বশীভূত লোকসকলৰ জীৱনৰ বিষয়ে লিখি পাঠকক আমোদ জগাইছিল ৷ আজি 10 সংখ্যক মৃত্যু তিথিত মামণি বাইদেউ(Death Anniversary of Mamoni Raisom Goswami)লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে ৷

গোৱালপাৰাত চুপাৰি কিলিঙৰ প্ৰচেষ্টা(supari killing attempt in goalpara) ৷ দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দি হত্যাকাণ্ডৰ পৰিকল্পনা । ধনৰ বিনিময়ত ব্যৱসায়ীক দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দি হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা ৷

যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে আজাৰাস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ(LGBI guwahati airport)ত শীঘ্ৰে উপলব্ধ হ’ব 24 ঘণ্টীয়া সেৱা ৷ নতুন নিয়ম অনুসৰি, ৰাতি 12 বজালৈকে বিমানবন্দৰটোত উপলব্ধ থাকিব বিমান সেৱা ৷

নিৰ্বাচনৰ বতাহ বলিছে শক্তিপীঠ কামাখ্যাত(Kamakhya Doloi election) ৷ বিগত দিনকেইটাত এক উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শক্তিপীঠ কামাখ্যাত (Kamakhya Temple of Guwahati)৷ দেওবাৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ এইবেলি 5 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দলৈ পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৷ ইয়াৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব কামাখ্যা দেৱালয়ৰ বৰদলৈ আৰু সৰুদলৈ ।

শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত এক চেক প্ৰদান কাৰ্যসূচী(Cheque distribution program in sivasagar)ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকে ৷ ইতিমধ্যে মাইক্ৰ'ফাইনেঞ্চ কোম্পানী সমূহৰ ওচৰত ঋণী হৈ থকা অসমৰ প্ৰায় 12 লাখ মহিলাক চৰকাৰে সকাহ দিয়াৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে । এই পৰ্বৰ আৰম্ভণিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ আঠখন জিলাক এই অভিযানত সামৰি লোৱা হৈছে ।

ছেবাত নতুন নিয়ম কাৰ্যকৰী(New rules Implement in SEBA) ৷ 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ছেবাই পাতিব বিশেষ ছয়মাহিলী পৰীক্ষা ৷ পৰীক্ষা নিদিলে 2022 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত বহিব নোৱাৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ৷

ত্ৰিপুৰাৰ নগৰ সমিটি, পৌৰ সভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে সাব্যস্ত কৰিছে বৃহৎ বিজয়(BJP sweeps Tripura civic body election) ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱে এই বিজয়ক 'ঐতিহাসিক' হিচাপে অভিহিত কৰিছে(Chief Minister of Tripura termed his parties win as historic) ৷

মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰ জিলাত আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান তথা পৰিয়ালৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণ নিহত হৈছিল অসমৰ বীৰ জোৱান সুমন স্বৰ্গীয়াৰী ৷ এই আক্ৰমণত এটি 8 বছৰ কিশোৰকে ধৰি 7 জন লোক নিহত হৈছিল ৷ ছহিদগৰাকীৰ বাসগৃহত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত আদ্যশ্ৰাদ্ধত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্ম(minister U G Brahma visit assam rifles martyr suman swargiary house)