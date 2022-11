গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ গণ প্ৰহাৰত মৃত্যু ঘটিছে এজন যুৱকৰ (Guwahati mob lynching) ৷ গুৱাহাটীৰ আদাগুদামত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ মৃত যুৱকজন সুনীল শৰ্মা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷

ৰাসৰ আনন্দ উল্লাহৰ মাজতে নলবাৰীতে দুটাকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (Road accident)। এটা দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে 5 জনকৈ লোক আৰু আহত আন 6 জন ।

ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে মিছন বসুন্ধৰা-২ (Mission Basundhara in Assam)। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুদিন পূৰ্বে ভূমি সমস্যা সমাধানৰ উদ্দেশ্যে এই মিছন বসুন্ধৰা-২ মুকলি কৰিছে । কিন্তু মুকলিৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী কৰা কেইবাটাও ঘোষণাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে (Mission Basundhara controversy)।

এইবাৰ জোনাইৰ এখন‌ বিদ্যালয়ত শিক্ষকসকলৰ আজৱ‌ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে(Irregularity at Jonai govt school) ৷ চাৰিজন শিক্ষক থকা স্বত্বেও বিদ্যালয়লৈ সময়মতে নাহে এজনো শিক্ষক (Irregularity at Jonai govt school)৷ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক লক্ষ্মীকান্ত পেগুৱে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক খুৱাই আহিছে খোৱাৰ অনুপযোগী খাদ্য ৷

ৰহাত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road Accident at Raha) । ৰহাৰ বাৰপূজীয়া নিজ মিকিৰ গাঁৱৰ ৰাজপথত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় বাৰপূজীয়াৰ চলহবড়ীৰ এগৰাকী মহিলাৰ । নিহত মহিলাগৰাকীৰ পিংকী বৰা ডেকা(৩১) বুলি জানিব পৰা গৈছে(One Lady died in Road Accident) ৷

শীতকালত আমাৰ প্ৰায় সকলোৰে ছাল শুকান আৰু খহটা হৈ পৰে । ওঁঠযুৰি ফাটে, কিছুমানৰ ভৰিৰ গোৰোহা ফটা দেখা যায় । আপুনিও বাৰু এনেবোৰ সমস্যাত ভোগে নেকি ? যদি হয়, তেন্তে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই । কাৰণ আমি যদি নিয়মীয়াকৈ প্রাকৃতিক উপাদানেৰে অলপ পৰিচর্যা কৰো, তেন্তে এনেবোৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা যায় । গতিকে এই শীতকালত আপোনাৰ এই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰি কেনেকৈনো আপোনাৰ সৌন্দৰ্যক ধৰি ৰাখিব জানো আহক...

বিনিয়োগকাৰীসকলে বৰ্ধিত সূতৰ হাৰৰ বাবে ফিক্সড ডিপজিট (FD)ত নতুনকৈ আগ্ৰহ দেখুৱাইছে । বহুতো গ্ৰাহকে বেছি সূতৰ এফডিত সেই ধন পুনৰ বিনিয়োগ কৰিবলৈ FD বন্ধ কৰাৰ কথা ভাবি আছে । কিন্তু এনে ক্ষেত্ৰত লাভ আৰু লোকচানৰ পূৰ্বানুমান কৰিব লাগে (Precautions to be taken before opening FD)। বিশেষজ্ঞসকলে এই ক্ষেত্ৰত কি পৰামৰ্শ দিছে ।

জহা চাউলৰ দৰেই ক'লা চাউলৰো সুগন্ধ আৰু নিজস্ব স্বাদ আছে ৷ এই চাউলৰ বৰণ ক'লা বা বেঙুনীয়া ৷ এই চাউলৰ সিদ্ধ হ'বলৈ আন চাউলতকৈ অলপ বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ ক'লা চাউলৰ গুণ আমি সাধাৰণতে খোৱা আন সকলো চাউলৰ তুলনাত বহু বেছি ৷ জানো আহক ইয়াৰ স্বাস্থ্যকাৰী গুণাগুণসমূহ...

আজি জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় (Assam Government cabinet meeting)। বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেল যোগে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ অৱগত কৰে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই (Assam Govt new cabinet decisions)।

চৰকাৰৰ চৰম অৱহেলাৰ বাবে যাতায়তৰ অনুপযোগী হৈ পৰিছে চিলাপথাৰৰ আবৰ আলি । উক্ত পথটো নিৰ্মাণৰ দাবীত জোনাই লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ ক্ষেত্ৰীয় সংমণ্ডল কাৰ্যালয় ঘেৰাও অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ (Jonai Loknirman Departments office gherao)।