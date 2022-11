মিজোৰামৰ হানথিয়ালত শিলৰ কুঁৱেৰী খহি 12জনকৈ শ্ৰমিক জীৱন্তে পোত যোৱা ঘটনাত শোক প্ৰকাশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ(PM Modi announces ex-gratia) ৷ এই ঘটনাত নিহত আৰু আহত লোকৰ পৰিয়াললৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৷

বৰপেটাত জঘন্য ঘটনা । এগৰাকী বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি হ'ল এটি কন্যা শিশু (60 year old sexually assaults girl child)। সমনীয়াৰ সৈতে খেলি থকা অৱস্থাত এগৰাকী ৭ বছৰীয়া কন্যা শিশুক ফুচুলাই লম্পট হুছেইন আলীয়ে ঘৰলৈ মাতি নি মোবাইল দেখুৱাই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছিল শিশুগৰাকীৰ পৰিয়ালে । পৰিয়ালৰ লোকে মাজদিয়া আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ । ভুক্তভোগী শিশুগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত হুছেইন আলীৰ বিৰুদ্ধে সৰ্থেবাৰী থানাত ১৫১/২০২২ নম্বৰত আৰক্ষীয়ে এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে ।

২১ সংখ্যক ঢাকা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, মেঘালয় আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আৰু নতুন দিল্লীৰ অসমীয়া-বাংলা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা তেজপুৰৰ শিৱম ক্ৰিয়েচনৰ 'অনুৰ' চলচ্চিত্ৰখনৰ ট্ৰেইলাৰ মঙলবাৰে সন্ধিয়া তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাণ থিয়েটাৰত তেজপুৰৰ বিদ্বৎ সমাজ আৰু 'অনুৰ'ৰ গৰিষ্ঠসংখ্যক কুশীলৱৰ উপস্থিতিত মুকলি কৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰই ।

বন্ধুৰ পৰা বহী আনিবলৈ বুলি ওলাই গৈছিল অমৰজ্যোতি(Road accident in Jorhat) । কিন্তু পুনৰ উভতি নাহিল সুস্থ শৰীৰে ঘৰলৈ । যোৰহাটৰ ৰৰৈয়াত সংঘটিত পথ দূৰ্ঘটনাত মৃত্যুক আকোৱালি ল'লে অমৰজ্যোতিয়ে ।

সোণাৰিৰ ভৱানীপুৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Fire breakout at Sonari) ৷ বুধবাৰে সোণাৰি পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ৩ নং ৱাৰ্ডৰ নিৱাসী শংকৰ দত্তৰ তিনিটা ভাড়াঘৰ ভস্মীভূত হয় (Three houses gutted in devastating fire) ৷ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ সা-সামগ্ৰী জ্বলি ছাঁই হৈ যায় যদিও কথমপি প্ৰাণৰক্ষা শংকৰ দত্তৰ পৰিয়ালটোৰ ৷ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত তিনিটা গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ লগতে এখন বাইক জ্বলি ছাঁই হৈ যায় ৷ অৱশ্যে এতিয়ালৈ এই অগ্নিকাণ্ড হোৱাৰ আঁৰৰ কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰিছে ৷

গুজৰাটৰ NCP ত খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ কান্ধল জাদেজাকে ধৰি কেইবাগৰাকী কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰিছে ৷ মঙলবাৰে NCP ৰ গুজৰাট মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী ৰেশ্মা পেটেলে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে (Reshma Patel resigned from NCP)৷

অসমৰ সংগীতজগতত অন্যতম স্থান অধিকাৰ কৰা, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে ১৮ নৱেম্বৰত গৰকিব ৫০ টি বৰ্ষ(50th birthday of Zubeen Garg) । যোৰহাটত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিল্পী গৰাকীয়ে নিজৰ ৫০ বছৰীয়া জন্মদিন উদযাপন কৰিব জন্ম জিলাখনতে । সেয়ে মঙলবাৰে নিশাই যোৰহাটত উপস্থিত হয় জুবিন(Zubeen Garg in Jorhat) ।

তৃণমূল কংগ্ৰেছক সমালোচনা ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাজ্য়সভাৰ সাংসদ বিপ্লব কুমাৰ দেৱৰ । তেওঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছক চাইবেৰিয়াৰ ঋতুকালীন পৰিভ্ৰমী চৰাই বুলি কটাক্ষ কৰে (Trinamool Congress)।

ত্ৰিপুৰাত পালন কৰা হৈছে জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস (Janjatiya Gaurav Diwas 2022)। কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰে জনজাতীয় লোকক স্বীকৃতি নিদিয়াৰ বাবে সমালোচনা কৰে । বিজেপি চৰকাৰে জনজাতীয় লোকৰ উন্নয়নৰ বাবে যথেষ্ট পদক্ষেপ লৈছে ।

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনৰ জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান(Biden calls emergency meeting after missile hits Poland) । ৰাছিয়াত নিৰ্মিত মিছাইলে পোলেণ্ডত আঘাত কৰাৰ কৰাৰ পাচতেই জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰে বাইডেনে । পোলেণ্ডত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ পাছতেই বিশ্বজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া(Russia Ukraine War update) ।