সোমবাৰে পুৱাই তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰী বনাঞ্চলত উগ্ৰপন্থীৰে সেনা-আৰক্ষীৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হয়(Army and police Firing with ULFA at Pengeri forest area) ৷ সম্প্ৰতি সেনাই বন্ধ কৰিছে পেঙেৰী-ডিগবৈ সংযোগী পথ ৷

নলবাৰী ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাসত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমত উপস্থিত হৈছে বলীউডৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী হেমামালিনী (Actress Hemamalini visited in Assam)৷

অৱশেষত বিজেপিৰে মিত্ৰতা কৰিলে জেপিপিয়ে(JPP ties alliance with BJP) ৷ জেপিপিৰ সৈতে বিজেপিয়ে গঠন কৰিব দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ(Deori Autonomous Council) ৷ দেওবাৰে নিশা জেপিপিৰ পাৰিষদৰ সদস্যসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(Assam CM Himanta Biswa Sarma) ৷ দেউৰী ৰাইজৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে জেপিপি আৰু বিজেপিয়ে মিলি কাম কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 12 খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে জেপিপিয়ে ৭ খন আসনেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছিল(DAC election 2022) ৷ ইয়াৰ পাছত দেওবাৰে সন্ধিয়া জেপিপিৰ আটাইকেইজন পাৰিষদেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰে ৷ এই মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত জেপিপিয়ে কোনো ধৰণৰ চৰ্ত নৰখাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷

ৰাজ্যত ৰাস মহোৎসৱ উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰাৰ লগতে নলবাৰী আৰু ধেমাজি জিলাত অসম গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত হৈ আছিল ৷ ধেমাজিত দেওবাৰে সামৰণি পৰিল অসম গ্ৰন্থমেলা ( Assam Book fair ending in Dhemaji) ৷

দীপিকা-ৰণবীৰ বলীউডৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় যুটিসমূহৰ অন্যতম ৷ এই যুটিয়ে আজি সম্পূৰ্ণ কৰিলে বৈবাহিক জীৱনৰ চাৰিটা বছৰ ৷ বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ শুভক্ষণত জানো আহক ৰণবীৰ-দীপিকাৰ প্ৰেম কাহিনীৰ বিষয়ে কিছু কথা-

তুৰ্কীৰ ইস্তানবুলৰ এক সদাব্যস্ত ৰাজপথত কোনো সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বোমা বিস্ফোৰণ ৷ এই বিস্ফোৰণত 6 গৰাকী লোক থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে 81 গৰাকী লোক আহত (81 injured in bomb blast) হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে (6 Died in Istanbul Bomb blast) ৷ উদ্ধাৰকাৰীদলে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান ৷

বিদেশৰ বজাৰত খলকনি তুলিছে মাজুলীৰ ৰঙা বাও চাউলে ৷ মাজুলীৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিদেশলৈ ৰপ্তানি 20 কুইন্টল ৰঙা বাও চাউল (Majuli red bao rice exports to the world market)৷

জীৱনে কেতিয়া ৰঙ সলনি সেয়া মাথো অদৃষ্টৰ লিখনিয়েহে জানে । আপোনাৰ মোৰ দৰেই সাধাৰণভাৱেই জীৱন যাপন কৰা এটি পৰিয়াললৈ নামি আহিল অমানিশা । বঙাইগাঁও জিলাৰ গাৰুগাঁৱৰ এটি দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা দেখিলে চকু সেমেকিব আপোনাৰো (Pathetic condition of a poor family in Manikpur) । দীৰ্ঘদিন ধৰি দুৰ্বিসহ জীৱন কটাইছে পৰিয়ালটোৱে ।

ৰাজস্থানত দেওবাৰে চৰ্চালৈ আহিছে এক অদ্ভুত গোচৰ । বলবীৰ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে থানাত ৰুজু কৰিছে এটা অদ্ভুত গোচৰ ৷ লোকজনৰ দাবী ঘৰৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যোৱা হেলিকপ্টাৰৰ প্ৰচণ্ড শব্দৰ বাবেই ঘৰত বান্ধি থোৱা ম’হটোৰ মৃত্যু হৈছে ।

পৰিবহন বিভাগে পুনৰ উদঙাইছে উন্নয়ণৰ নমুনা (ASTC Employees Problems) ৷ বিভাগটোৰ কৰ্মচাৰীৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহৰ অৱস্থা দেখিলে আপুনিও ক’ব- হায় হায় ! এনে পৰিৱেশতো মানুহ থাকে ?