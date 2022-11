তুঁহ-খেৰৰ জুই ৰূপে পৰিণত হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে নতুনকৈ গঠন হোৱা দেউৰী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল JPP (জিম'চাঁয়া পিপলছ পাৰ্টী) ৷ নতুনকৈ গঠন হৈয়েই কংগ্ৰেছ দলৰ সহযোগত ২২ খন আসনৰ ৭ খন দখল কৰি নিৰ্বাচনী চমক দিছিল (DAC election results) ৷ বিজেপিক প্ৰৱল প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সক্ষম হৈছিল JPP দল ৷ দেউৰী ৰাইজেও আগবঢ়াইছিল সমৰ্থন ৷ কিন্তু নিৰ্বাচনী ফলাফলত সফলতাৰ পিছতেই এতিয়া বিজেপিৰ শৰণাপন্ন হ’বলৈ সাজু হৈছে জিম'চাঁয়া ৷

বিভাগীয় ধন আত্মসাৎকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে যদিও ২৫ বছৰ পৰ্যন্ত এনে গোচৰৰ মীমাংসা হোৱা নাই (Case against departmental money launderer)। শাস্তি নহ'ল লুণ্ঠনকাৰীৰ । গোচৰসমূহৰ অনুসন্ধান কালত চৰকাৰী পক্ষই সময়মতে তথ্য যোগান নধৰা বা উত্তৰ নিদিয়াৰ ফলতে এই গোচৰবোৰ অমীমাংসিত হৈ আছে । বিভাগে বিভাগে চলিছে শ শ কোটি টকাৰ লুণ্ঠন-দুৰ্নীতি ।

বিজেপিয়ে দলটোৰ 40 গৰাকী শীৰ্ষ নেতাক লৈ প্ৰস্তুত কৰিছে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বা তাৰকা প্ৰচাৰকৰ এক তালিকা ৷ যিখন তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাৰ নামো(CM Himanta star campaigner in Gujrat election) ৷

ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডি জিলাত এক বিৰল ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Rare incident in Mandi district )৷ পিতৃ বিয়োগত শোকদগ্ধ তিনি পুত্ৰই বহু বিচাৰ বিবেচনা কৰি তেওঁলোকে শ্মশানৰ পৰা নীতি নিয়ম সমাপ্ত কৰিয়েই গা তিয়াই তিতা গাৰেই পোনচাটেই ভোট দিবলৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় ৷

কৰ্ণাটকৰ ধৰ্মস্থললৈ এটা গৰু পোৱালিৰ সৈতে যাত্ৰা কৰিছে এজন যুৱকে (Devotee walks 360km with a calf)। ৩৬ দিনত ৩৬০ কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিছে তেওঁলোকে । অৱশেষত ধৰ্মস্থলত উপস্থিত হৈ ভক্তজনে ধৰ্মস্থলৰ প্ৰশাসক দান দিলে মৰমৰ গৰু পোৱালিটো ।

এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক অৰ্জন শিৱ থাপাৰ(Shiva Thapa in Asian Boxing Championships final) ৷ ফাইনেল খেলখনৰ মাজতেই শিৱ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত খেলখন আধাতেই প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলগীয়া হয় শিৱই ।

চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ডোমৰদলঙত পুৱতি নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Massive fire at Moranhat)। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় । জানিব পৰা মতে ডোমৰদলঙৰ প্ৰশান্ত চুতীয়া নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিপণী কেইখনত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড । একেলগে থকা গেলামালৰ দোকান, চাইকেল মেৰামতি কৰা দোকান আৰু এটা মিল জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় (Many properties damaged due to fire)। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে । অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ব্যক্তিজনৰ কেইবা লাখ টকাৰ সম্পত্তি নষ্ট হোৱাৰ অনুমান কৰা হৈছে ।

সহানুভূতি হৈছে এনে এক শক্তি যাৰ জৰিয়তে আমি সকলোকে একত্ৰিত কৰিব ৰাখিব পাৰো(World Kindness Day 2022) ৷ সেয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম বিশ্ব সহানুভূতি দিৱসৰ বিষয়ে ৷ আহক জানো কেতিয়াৰ পৰা এই দিৱসৰ আৰম্ভণি হৈছিল আৰু কি উদ্দেশ্যে এই দিৱস সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি পালন কৰা হয় ৷

চৰাইদেউ জিলাৰ পাটসাঁকো লাইপেলেংস্থিত তৈলখাদত শনিবাৰে নিশা এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয়(Fire at Lapalang oil field) । ONGC ৰ অধীনস্থ তেলখাদটোত নিয়োজিত শ্ৰমিকে কাম কৰি থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা(Devastating fire in Charaideo) । নিশা বহু সময়লৈকে জ্বলি থকা এই প্ৰকাণ্ড জুইয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ ৰাইজৰ মাজত । কেইবাখনো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে বহু সময় চেষ্টা চলোৱাৰ পাছত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় যদিও ৰাইজৰ মাজত অব্যাহত আছে আতংক । অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত এতিয়াও নিশ্চিত তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই । এই ঘটনাৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

হজ যাত্ৰীৰ বাবে সকাহৰ খবৰ (Good news for Haj pilgrims)। হজ যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে ভাৰত চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । হজ যাত্ৰাৰ ব্যয় হ্ৰাস কৰাৰ উপৰিও কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে ।