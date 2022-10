অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উজনি চিয়াং জিলাৰ মিজিঙত সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত শ্ৰ(Army helicopter crash in Arunachal Pradesh) ৷ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰীৰ দল নিয়োজিত কৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে ৷

মাজুলীত পুনৰ তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ দৰে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ৷ এইবাৰ মাজুলীত 108 ৰ অভাৱত ৰোগীৰ মৃত্যুৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে(Patient dies due to lack of 108 in Majuli)৷ মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম হলিৰাম শইকীয়া( ৫২)৷ মাজুলীৰ মাজগাঁৱৰ বাসিন্দা হলিৰাম শইকীয়া ৷ লোকজনে উশাহ লব নোৱৰা অৱস্থা হোৱাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে ১০৮ সেৱাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল যদিও কোনো সহাৰি লাভ নকৰে ৷

বৰপেটা সত্ৰত শোকাকুল পৰিৱেশ ৷ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভেণ্টিলেশ্যনত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ শৰ্মা (Burhasatriya Basistha Sarma) ৷ এতিয়া বুঢ়াসত্ৰীয়া গৰাকীৰ অসুস্থতাক লৈ উদ্বিগ্ন বৰপেটাবাসী (Praying for the recovery of burhastriya)৷ বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকাসত্ৰীয়া গৌতম পাঠকৰ লগতে বৰপেটা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে বুঢ়াসত্ৰীগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷

নিজৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত নোহোৱাত অসন্তুষ্ট নহয় সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ । উল্লেখ্য, শশী থাৰুৰক সভাপতি পদৰ বাবে সমৰ্থন কৰিছিল সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে (AICC Presidential Poll) ।

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ ছাত্ৰ নেতাক বাইক আৰোহী দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Independent candidate attacked by miscreants)৷

যিসময়ত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত ব্যাপক উন্নয়ন কৰা বুলি চৰকাৰে ঢাক-ঢোল বজাইছে সেইসময়তে পোহৰলৈ আহিছে এক ভয়ংকৰ তথ্য । তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল(Tezpur Medical College Hospital)ত বিগত দুটা মাহত গৰ্ভতে মৃত্যু ৪৯ টি শিশুৰ(49 babies have died in womb) ।

সোণাৰিত ভূমি বিবাদ ৷ এগৰাকী মহিলাৰ দাৰ ঘাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী আটছা নেতা (ATSA leader injured in land dispute case)৷

নিউয়ৰ্কত বাস কৰা ভাৰতীয়সকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ । এতিয়া ইয়াৰ বিদ্যালয়সমূহত অহা বছৰৰ পৰা দীপাৱলীৰ দিনা চৰকাৰী বন্ধ থাকিব । নিউয়ৰ্কৰ মেয়ৰ এৰিক এডামছে এই কথা ঘোষণা কৰিছে(Diwali to be public school holiday in New York) । দীপাৱলী উদযাপন কৰা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ আৰু জৈন ধৰ্মৰ ২ লাখৰো অধিক নিউয়ৰ্কবাসীক স্বীকৃতি দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে ।

গোৰেশ্বৰত শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱৰ লাইখুঁটা স্থাপন(Goreswar 60th Rash mahotsav) । লাইখুঁটা স্থাপন কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই।

চাবুৱাত হিন্দু মন্দিৰত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ ৷ বুধবাৰে নিশা প্ৰৱেশ কৰি কোনো দুস্কৃতিকাৰীয়ে শিৱৰ মূৰ্তি জ্বলাই দিয়াৰ লগতে আন এটা নন্দী মূৰ্তি জ্বলাই দিয়ে (Hindu temple Idol vandalised at Chabua) ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মন্দিৰৰ দুটাকৈ মূৰ্তি খণ্ড-বিখণ্ড অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে মন্দিৰৰ পূজাৰীয়ে ।