১ নৱেম্বৰৰ পৰা চিটীবাছত ই-টিকটৰ ব্যৱস্থা বাধ্যতামূলক কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে (E Ticket facility in Guwahati city bus)। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত ই-টিকটৰ ব্যৱস্থা নকৰা চিটীবাছসমূহ পহিলা নৱেম্বৰৰ পৰা মহানগৰীত চলাচল কৰিব নোৱাৰিব । মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ পাইলট প্রজেক্ট হিচাপে চিটীবাছত ই-টিকটৰ ব্যৱস্থাৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে কাম-কাজ আৰম্ভ ।

গাঞ্জাৰ বিৰুদ্ধে শোণিতপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান (Sonitpur police operation against ganja)। গাঞ্জাভৰ্তি বাহনক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা । প্ৰায় ১ কোটি টকাৰ গাঞ্জা জব্দ । গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীৰ পলায়ন ।

অহা ১১ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন (Deori Autonomous Council election)। এই নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে অধিসূচনা । ৰাজ্যৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, মাজুলী, ধেমাজি, লখিমপুৰ আৰু বিশ্বনাথসহ ৮ খন জিলাক সামৰি থকা পৰিষদৰ ২২ টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হ’ব ।

পৰীক্ষাত নকল কৰাৰ সন্দেহত এগৰাকী ছাত্ৰীক শিক্ষকে পৰীক্ষা হলতে কাপোৰ খুলিবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ বাবে আত্মজাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Girl sets herself on fire)৷

বহিঃৰাজ্যত পুনৰ অসমৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যু ৷ খড়গপুৰ IIT অধ্যয়ণৰত ছাত্ৰজনৰ নাম ফাইজান আহমেদ (Assam Student found dead in IIT Kharagpur)৷



অৱশেষত ৰাইজৰ ওচৰত সেও মানিলে আৱাহন থিয়েটাৰ কৰ্তৃপৰ্তৃ ক্ষই ৷ ৰাজ্যবাসীৰ দাবী, আৱেগ, আক্ষেপ আৰু স্বাভিমানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আৱাহন থিয়েটাৰৰ দর্শনীর্শত ‘লভিতা’ নাটখন মঞ্চস্থ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে ঘোষণা কৰে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা আৱাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজিকা প্ৰস্তুতি পৰাশৰে (Lavita will not be staged at Awahan Theatre) ৷

উত্তৰ তুৰ্কীৰ এটা কয়লা খনিৰ ভিতৰত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণত 25 জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো কৰ্মী আৱদ্ধ হৈ আছে (25 dead in Turkish coal mine blast)৷

বৃদ্ধি কৰা হ’ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ৷ এতিয়াৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ থাকিব জেড প্লাছ নিৰাপত্তা (CMs Z plus security) ৷ এই লৈ বিৰোধী পক্ষই কৰিছিল তীব্ৰ সমালোচনা (Assam CM security increased)৷ এই সমালোচনাৰ এইবাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে শাসকীয় পক্ষই ৷

ধুবুৰীত আৰ আই ডি এফ আঁচআঁনিৰ অধীনত দুখনকৈ বিশেষ মাছ ৰখা শীতলীকৰণ বাহন প্ৰদান কৰা হৈছে (Distribution of fish freezer truck to beneficiaries) ৷ অসম চৰকাৰৰ মীন বিভাগৰ অধীনস্থ ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভলপমেণ্ট ফাণ্ড চমুকৈ আৰ আই ডি এফ আঁচআঁনিৰ (RIDF) জৰিয়তে শুকুৰবাৰে ধুবুৰী আৱৰ্ত ভৱন চৌহদত দুজন হিতাধিকাৰীক বাহন দুখন প্ৰদান কৰা হয় (Fish freezer truck to beneficiaries in Dhubri)

কেইদিনমান পূৰ্বে মাজুলীকে আদি কৰি পাৰঘাটসমূহৰ ভাড়া বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ৷ যিটো সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছিল মাজুলীৰ দল-সংগঠনৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজে । ইয়াৰ পাচতেই মাজুলীৰ বিভিন্ন লোকলৈ মেইল আহিছিল যে, এই ভাড়া বৃদ্ধিৰ ওপৰত কাৰোবাৰ কিবা ক’বলগীয়া থাকিলে গুৱাহাটীলৈ বিভাগে আমন্ত্ৰণ জনাব ।