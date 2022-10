আজি সন্ধিয়া সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিকছ ষ্টেডিয়ামত ঘৰুৱা দল নৰ্থ-ইষ্ট ইউনাইটেড মুখামুখী হ'ব বিগত বৰ্ষৰ চেম্পিয়ন হায়দৰাবাদ এফ চিৰে (ISL in Guwahati) । খেলখনক লৈ এতিয়া উৎসাহী প্ৰতিগৰাকী ফুটবলপ্ৰেমী । নৰ্থ-ইষ্ট ইউনাইটেডত (5 footballer from Assam in North East United) অসমৰ পৰা অৰ্ন্তভুক্ত হৈছে পাঁচজনকৈ খেলুৱৈ ।

"কংগ্ৰেছক হিন্দুস্তানৰ ৰাইজে বয়ক’ট কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ বেলি এতিয়া পশ্চিম আকাশত । ২৫ বছৰলৈকে কংগ্ৰেছে ওৱেটিং লিষ্টত থাকিব লাগিব । ২৫ বছৰলৈকে কংগ্ৰেছ দলে কেন্দ্ৰতে হওক বা ৰাজ্যত হওক চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে ।" বাইহাটা চাৰিআলিত এই মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ (Bhabesh kalita slams congress)। বাইহাটা চাৰিআলিৰ বেজেৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত চি এম চেম্পিয়ন ট্ৰফীৰ অন্তিমখন কোৱাৰ্টাৰ খেলত উপস্থিত থাকি কংগ্ৰেছ দলক থকা-সৰকা কৰে সভাপতিগৰাকীয়ে (Bhabesh kalita at Baihata Chariali) ৷

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্ধাৰ এটা গঁড়ৰ মৃতদেহ (Rhino died in Kaziranga National Park) ৷ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত স্বাভাৱিক মৃত্যু গঁড়টোৰ (Rhinoceros Body recovered) ৷ বন বিভাগে সংগ্ৰহ কৰিছে বয়সীয়াল গঁড়টোৰ খৰ্গ ৷

দুজনীয়া বিচাৰপীঠৰ দুই ন্যায়াধীক্ষৰ হিজাব নিষিদ্ধকৰণ সন্দৰ্ভত ভিন্ন মতৰ বাবে গোচৰটো চূড়ান্ত শুনানিৰ বাবে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ইউ ইউ ললিতলৈ (Chief Justice of India UU Lalit) প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

জোনাইৰ জামুগুৰিত দিখাৰী নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে ১৮ খনৰো অধিক গাঁও (Flood hits Jonai of Dhemaji District) । বানাক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি । বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজে যোৱা প্ৰায় ৫ দিনে ঘৰৰ ভিতৰতে জলবন্দী হৈ থকাত খাদ্য-সামগ্ৰী, খোৱাপানী, চিকিৎসা আদিকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে ।

বিজেপি দলে এটা ললিপপ দিলে দলটোৰ অন্যতম এজন জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰশান্ত ফুকনক (MLA Prasanta Phukan) ৷ কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মৰ্যাদা দিলেও ফুকনে এজন কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে যি নিৰাপত্তা পায় সেয়া গ্ৰহণ নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

কোকৰাঝাৰৰ জিলা পৰিবহন বিষয়া সোমেশ্বৰ ব্ৰহ্ম মুছাহাৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা নগদ ৩৬ লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দলে (36 lakh cash seized from Kokrajhar DTO) ৷ সোমেশ্বৰ ব্ৰহ্ম মুছাহাৰীৰ লগতে ৰিছাৰ্ড মুছাহাৰী আৰু মনোজ বসুমতাৰী নামৰ আন দুজন জিলা পৰিবহন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীকো আটক কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Including DTO three detained three in Kokrajhar)৷

শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখত যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ । চৰকাৰী ফেৰী নথকাত ব্যক্তিগত ফেৰীৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা শতাধিক যাত্ৰীৰ (Dangerous ferry ride at Dikhoumukh Paraghat)। জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ স্থানীয় লোক আৰু সংগঠনৰ ।

এডাল প্ৰায় 5 ফুট দীঘল সেউজীয়া সাপ । গাৰ বৰণ সেউজীয়া যদিও মুখখনৰ ভিতৰ ভাগ সম্পূৰ্ণ ক’লা (Green cat snake recovered in Golaghat)। সাধাৰণতে চকুত নপৰা গছৰ ডাল পাতৰ সৈতে মিলি যোৱা সাপডাল চাবলৈ ভিৰ কৰে বহুজনে । নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ নগৰাঞ্চলৰ ভিতৰৰ এখন টেনিছ খেলপথাৰত কেইবাদিন ধৰি অৱস্থান কৰি আছিল সাপডাল । কেইজনমান সচেতন লোকে সাপডাল প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে মৰঙি অঞ্চলৰ সৰ্পবন্ধুৰূপে খ্যাত প্ৰসন্ন দ্বীপ বৰদলৈক । অতি কৌশলেৰে প্ৰসন্নদ্বীপ বৰদলৈয়ে সাপডাল উদ্ধাৰ কৰি নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া দেওপাহাৰৰ বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়ে ।

টনচিলাইটিছ শিশুৰ এটা সাধাৰণ সমস্যা বুলি ধৰা হয় যিটো সাধাৰণতে ভাইৰাছ আৰু বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ ফলত হয় । কিন্তু এনে নহয় যে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ এই সমস্যা হ’ব নোৱাৰে । আনহাতে, সাধাৰণতে সাধাৰণ বুলি গণ্য কৰা এই সমস্যাটোৰ প্ৰতি যদি আপুনি বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে বা গুৰুত্ব নিদিয়ে তেন্তে ইয়াৰ গুৰুতৰ পৰিণতিও হ’ব পাৰে(Tonsillitis Causes Symptoms and Diagnosis)।