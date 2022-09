তিনিচুকীয়াত জেহাদীৰ সন্দেহত আটক এটা দম্পতীক ৷ বৃহস্পতিবাৰে তিনিচুকীয়াৰ চাফাইয়াৰ হোটেলৰ পৰা নিশা তিনিচুকীয়া আৰক্ষী আৰু সেনা বাহিনীয়ে আটক কৰে দম্পতীটোক (Couple arrested on suspicion of jihadists in Tinsukia) ৷

সমগ্ৰ দেশজুৰি চলিছে PFI ৰ বিৰুদ্ধে NIA আৰু ED ৰ অভিযান (Raids against PFI) ৷ বৃহস্পতিবাৰে নিশা গুৱাহাটী আৰু কৰিমগঞ্জত NIA, ED আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই দুজনকৈ PFI ৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে অসমত সংগঠনটোৰ আটক কৰা লোকৰ সংখ্যা 12 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷

শুকুৰবাৰে কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে (Cabinet Minister Kiren Rijiju in Assam) দ্বিতীয়খন কলীয়াভোমোৰা সেতু পৰিদৰ্শন কৰে (Kiren Rijiju visited new Kaliabhomora Bridge) ৷

ধেমাজিৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বক্ৰ পথেৰে চাকৰি লৈছিল দুগৰাকী মহিলাই (Dhemaji DC office appointment controversy)। দুয়োগৰাকীক পদৰ পৰা আঁতৰাই নতুন নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আদালতৰ নিৰ্দেশ । আদালতৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হাহাকাৰ পৰিৱেশ ।

শিৱসাগৰত বিশিষ্ট অনুবাদ সাহিত্যিক দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ২০২২ বৰ্ষৰ ড৹ ময়িদুল ইছলাম বড়া (Moidul Islam Bora Award to Diganta Biswa Sarma) ৷

নিজম পৰিল দক্ষিণপাট সত্ৰ ৷ সামৰণি পৰিল ঐতিহাসিক দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ ভদীয়া কীৰ্তন (End of Bhadia Naam Kirtan of Sri Sri Dakshin Pat Satra) । প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবছৰো ঐতিহাসিক সত্ৰখনত মাহজোৰা নাম-কীৰ্তন কৰাৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া সমূহ ভকত বৈষ্ণৱ একত্ৰিত হৈ ভদীয়া নাম কীৰ্তনৰ সামৰণি মাৰে ৷ এই অনুষ্ঠানত দক্ষিণপাট সত্ৰ ভকত বৈষ্ণৱ সকলৰ লগতে দক্ষিণপাট গৃহাস্বামী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জানাৰ্দন দেৱ গোস্বামী আৰু স্থানীয় ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ভাদ মাহত দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ লৈ পৰিৱৰ্তিত হয় সত্ৰ নগৰী মাজুলী ।

আজিৰে পৰা সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনোৱা 24 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে বঙাইগাঁও (AKRSU calls for 24 hour Assam Bandha) ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বন্ধ সমৰ্থকসকলে ৷

এক লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ নিৰ্বাচনী প্রতিশ্রুতি ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ১১ হাজাৰো অধিক নিবনুৱাক প্ৰদান কৰিব নিযুক্তি-পত্র (Appointment letter distribution ceremony in Khanapara) ।

ৰাজ্যত ডিমাছা চলচ্চিত্ৰ চেমখৰক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে (Semkhor film controversy)। চলচ্চিত্ৰখনৰ পৰিচালক আইমী বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে হাফলং থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছ দলে । চলচ্চিত্ৰখনৰ কিছুমান বিষয়বস্তুক লৈ অসন্তুষ্ট ডিমাছা দল-সংগঠন ।

মেটা মালিকানাধীন ইনষ্টাগ্ৰামৰ এক নতুন ফিচাৰৰ বাবে কাম অব্যাহত আছে, য'ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকে নজনা লোকৰ পৰা আপত্তিজনক কন্টেন্ট লাভ কৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব ।