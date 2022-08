বৰপেটাত উচ্ছেদ অভিযান ৷ জেহাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খোৱা মাদ্ৰাছাত চলিল বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ (Eviction drive in Jehadi Madrasa) ৷ ঢাকালীয়াপাৰাৰ শ্বাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাচান জামিউল হুদা ইছলামিক একাডেমী মাদ্ৰাছাত চলিল এই উচ্ছেদ অভিযান ৷ মাদ্ৰাছখনত ২০১৯ চনৰ পৰা অল কায়দাৰ জেহাদী মহম্মদ সুমনে শিক্ষকৰূপে বাহৰ পাতি চলাই গৈছিল জেহাদী কাৰ্যকলাপ ৷ মহম্মদ সুমনৰ তত্বাৱধানত জেহাদী কাৰ্যকলাপৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিল এই মাদ্ৰাছাখন ৷

বুকুৰ কুটুমৰ তেজেৰে ৰাঙলী হ’ল পণ্ডিতৰ হাত (Murder case in Uttarakhand) ৷ মহেশ নামৰ এজন লোকে একেলগে নিজ পৰিয়ালৰ পাঁচগৰাকী সদস্যক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰা ঘটনাই সৰ্বত্ৰে ব্যাপক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে (Man killed five of his family members)৷

কেৰালাৰ ইডুক্কি জিলাৰ থোডুপুঝাত ভয়াবহ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Heavy Landslide in Thodupuzha) ৷ মালিয়েক্কাল সোমান নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালটো ধ্বংসস্তূপত আৱদ্ধ হৈ আছে ৷ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দলে সোমানৰ মাতৃ, কন্যা আৰু পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (3 dead in landslide) ৷

ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰ্তকিত বিজেপি নেতাৰ গুণ্ডাগিৰি (Controversial BJP leader Sudama Pandey)। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচয় দি অহা বিজেপি নেতাৰ সুদামা পাণ্ডেৰ মাৰণাস্ত্ৰ লৈ গুণ্ডাগিৰি । দিনেশ দাস নামৰ এজন যুৱকক সামান্য কথাতে শাৰীৰিক ভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা সুদামা পাণ্ডেৰ (Sudama Pandey accused of bullying Someone) । সুদামা পাণ্ডেৰ সন্ত্ৰাসত আতংকিত হৈ জীৱনৰ প্ৰতি সংশয় নামি অহাৰ কথা উল্লেখ কৰি নিৰাপত্তা বিচাৰি ইতিমধ্যে আক্ৰমণৰ বলি দিনেশ দাসে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ।

কলগাছিয়াৰ ভেড়াগাঁৱত ৰহস্যজনক বাবে মহিলাৰ চিপ লৈ আত্মহত্যা(Woman commits suicide in Kalgachia) । বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই আত্মহত্যাৰ কাৰণ । মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বৰপেটা ফকৰুদ্দিন আলি আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ ।

এছিয়া কাপত জয়েৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতে(Asia Cup 2022) । প্ৰথম খেলত পাকিস্তানক ৫ উইকেটত পৰাস্ত কৰিলে ভাৰতে(India beat Pakistan) । অন্তিম অভাৰত ২টা বল বাকী থকা অৱস্থাত ৫ টা উইকেট হেৰুৱাই বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয় ভাৰত । হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ প্ৰদৰ্শনত মোহাছন্ন ক্ৰিকেট অনুৰাগী (Pandya powers India to last over win) ।

অহা ৩ ছেপ্তেম্বৰত ৰাজ্য়জুৰি অনুষ্ঠিত হ'ব অভিৰুচি দিৱস(Abhiruchi Divas organized in Assam)। অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈ(First Assamese player to win Arjuna Award) ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্ম দিনটো বিগত বৰ্ষৰ দৰে সমগ্র ৰাজ্য়তে অভিৰুচি দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ সাজু হৈছে মৰাণহাট ক্ৰীড়া সন্থা(Moranhat Sports Association)। ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন(Birthday of Bhogeshwar Barua)উপলক্ষে মৰাণত অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ অসম ভিত্তিত মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা(All Assam marathon competition in Moran)। এই বিষয়ে সদৰি কৰিছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী যোগেন মহনে(Minister Jogen Mohan)। পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৰাণত মৰাণহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস আয়োজন কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰী মহনে কয় । দেওবাৰে সন্ধিয়া মন্ত্ৰী তথা সন্থাৰ সভাপতি মহনৰ সভাপতিত্বত হোৱা মৰাণহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ এখন কাৰ্য নিৰ্বাহকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । এই দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সদৌ অসম ভিত্তিত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ প্ৰাইজমণি মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা, ১০০-২০৯ মিটাৰ দৌৰৰ লগতে বিভিন্ন খেলৰো আয়োজন কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী মহনে । তদুপৰি এই দিৱসৰ দিনাই ১২ গৰাকী প্ৰাক্তন খেলুৱৈ আৰু ১৯ গৰাকী স্থানীয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব বুলি তেওঁ সদৰি কৰে ।

"মাদ্ৰাছা, মছজিদ, মন্দিৰ যতেই জেহাদী আছে ফাঁচী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ৷ জেহাদীৰ নামত এটা বিশেষ ধৰ্মৰ লোকক অত্যাচাৰ কৰাটো গৰিহণা যোগ্য ৷" নগাঁৱৰ খগেন মহন্ত প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা জমিয়ত উলামা ই হিন্দৰ সদ্ভাৱনা সংসদত এই মন্তব্য শিখা শৰ্মাৰ (Sikha Sarma commented on jihadi)৷

ৰাজ্যত জালনোটৰ ভয়াবহ প্ৰচলন ৷ কলগাছিয়াত তিনিলাখ চব্বিছ হাজাৰ টকাৰ জালনোটসহ এজন ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ (fake currency seized at Kalgachia) ৷ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত উদ্ধাৰ জালনোটখিনি ৷

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে মাৰাত্মক নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বেহা ৷ এইবাৰ ৰাইজে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা ৷ লখিমপুৰ হাৰমতিত জব্দ হৈছে গাঞ্জা (Ganja seized in Lakhimpur) ৷ দেওবাৰে নিশা লখিমপুৰ স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জব্দ গাঞ্জাখিনি ৷ অৱশ্যে গাঞ্জা জব্দ হ’ল যদিও পলায়ন কৰিলে সৰবৰাহকাৰী ৷ বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি ৰাইজে চমজাই দিলে আৰক্ষীক ৷ ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক এগৰাকী বৃদ্ধা ৷