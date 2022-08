গোৱালপাৰাত পুনৰ আন এটা জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ (Jihadi arrested in Goalpara)। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মুফতি হাফিজুল ৰহমানক। প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে সোধ-পোছৰ বাবে আটক কৰিছিল হাফিজুলক । সোধ-পোছৰ অন্ততঃ আৰক্ষীয়ে আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চতুৰ্থটো জেহাদীক ৷

কন্যাৰ জন্মদিনৰ দিনাই চিপ লাগি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পিতৃ-মাতৃসহ ঘৰৰ 6 গৰাকী লোকৰ মৃতদেহ (Ambala crime case)৷ এতিয়ালৈ মৃত্যুৰ আঁৰৰ কাৰণ জানিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে ৷ আনকি ঘটনাস্থলীত এখন ছুইচাইড নোটো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে (Suicide note seized) ৷

লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰত অঘটন । নাৰায়ণপুৰৰ পানবাৰীত মাহ প্ৰসাদত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা (Food poisoning in Narayanpur)। ভাদ মাহৰ নামৰ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ গাঁওখনৰ প্ৰায় ৬০ গৰাকীকৈ লোক । আক্ৰান্ত লোকসকলৰ বমি, পেটৰ বিষ, মূৰৰ বিষ, শৌচ হোৱাত তেওঁলোকক নাৰায়ণপুৰ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ভৰ্তি কৰোৱা হয় (Many people suffer from food poisoning)। অৱশ্যে ইয়াৰে কেইবাজনো লোক চিকিৎসাৰ পিছত কিছু পৰিমাণে আৰোগ্য হৈছে যদিও গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই সম্প্ৰতি ঘৰতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷

26 আগষ্টত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কুকুৰ দিৱস প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰা হয় । এই বিশেষ দিনটোত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো কুকুৰ প্ৰেমী বলীউড তাৰকাসকলৰ কিছু ফটো-

কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ প্ৰবীন কংগ্ৰেছী নেতা গুলাম নবী আজাদৰ (Ghulam Nabi Azad resigns from Congress)৷ বৰ্ষীয়ান নেতা গৰাকীয়ে দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ সকলো পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে (resignation letter to Sonia Gandhi) ।

ধেমাজিত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী (Vigilance and Anti Corruption Branch operation) ৷ ১২ হাজাৰ টকাৰ উৎকোচ লৈ হাতে-লোটে ধৰা পৰে জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী গোবিন বৰদলৈ ৷

অসম তথা তেজপুৰবাসীৰ বাসীৰ বাবে এক সুখবৰ ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষকতা বঁটা 2022 লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেজপুৰৰ বিহগুৰিৰ স্বৰ্গীয় চন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা সোঁৱৰণী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা মিনাক্ষী গোস্বামীয়ে (Meenakshi Goswami selected for Teachers award)৷ ভাৰতবৰ্ষৰ 46 গৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীৰ ভিতৰত থাকি এই সন্মান লাভ কৰে মিনাক্ষী গোস্বামীয়ে ৷ ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আচুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে শিক্ষয়ত্ৰীগৰাকীয়ে । এখন বিদ্যালয়ৰ মুৰব্বী ঠিক থাকিলে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰভাৱ শিক্ষাত নপৰে বুলি মন্তব্য কৰে তেওঁ । তেওঁ কয় যে বৰ্তমান বিদ্যালয়ৰ amalgamation কোনো বেয়া নহয় । ১৯৮৯ চনত স্বৰ্গীয় চন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা সোঁৱৰণী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ইংৰাজী বিষয়ৰ শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰি একেখন বিদ্যালয়তে ২০১৭ চনৰ পৰা অধ্যাপিকা হিচাবে কৰ্মৰত হৈ আছে গোস্বামী ৷ চাওক আমাৰ এই বিশেষ কথোপকথন...

কেঁচা পাত আৰু প্ৰস্তুত চাহৰ মূল‍্য নিৰ্ধাৰণৰ আহ্বান সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ (All Assam Small Tea growers Association) । চাহ শ্ৰমিকৰ বৰ্ধিত মজুৰি প্ৰসঙ্গত প্ৰতিক্ৰিয়া (Reaction to hike tea workers wages) । চৰকাৰে কেঁচা পাতৰ মূল‍্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ন্যূনতম চল্লিছ টকাকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰক । প্ৰস্তুত চাহৰো আন উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ দৰে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল‍্য নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক আহ্বান (Reaction of Small Tea Grower Association) ।

লখিমপুৰৰ মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ অনীহা ! তিনি বছৰে আৰম্ভ হোৱা নাই স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম (PG course at Madhabdev University)। আন্তঃগাঁথনি আৰু শিক্ষকৰ অভাৱৰ বাবে সমস্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ । চৰকাৰৰ সঁহাৰি পালেহে আৰম্ভ হ'ব নামভৰ্তি আৰু পাঠ্যক্ৰম ।

অত্যাধিক গৰমে জ্বলাকলা দেখুৱাইছে ৰাজ্যবাসীক ৷ বিশেষকৈ বৃদ্ধ আৰু শিশুসকলৰ বাবে গৰম হৈ পৰিছে অধিক যন্ত্ৰণাদায়ক ৷ শেহতীয়াকৈ অধিক গৰমৰ বাবে গোলাঘাট জিলাৰ ৰঙাগড়াৰ চাৰিখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় চল্লিশগৰাকী শিক্ষাৰ্থী অসুস্থ হোৱাৰ উদ্বেগজনক খবৰ পোহৰলৈ আহিছে ৷ আগন্তুক 6 দিনলৈ বিদ্যালয় বন্ধ কৰিবৰ বাবে আহ্বান অভিভাৱকৰ (About 40 students of four schools fallen ill at Rangagara )৷