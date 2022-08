মুম্বাইত বিপদঘন্টা ৷ পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ লক্ষ্য মুম্বাই ৷ পুনৰাবৃত্তি হ’ব পাৰে 26 নৱেম্বৰৰ ভয়ংকৰ মুম্বাইকাণ্ডৰ ৷ মুম্বাই আৰক্ষীৰ ট্ৰেফিক কন্ট্ৰোল ৰূমে লাভ কৰিছে এই তথ্য ৷

শেহতীয়াকৈ অসমৰ ভূমিত সক্ৰিয় হৈছে জেহাদী সংগঠন (Jihadi activities in Assam)। যাৰ বাবে অসম আৰক্ষী জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱা দেখা গৈছে । ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জেহাদী আৰু জেহাদী কাৰ্যকলাপ জড়িত থকাৰ সন্দেহত বহু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । আনকি অসমৰ মাদ্ৰাছাৰ পৰাও জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ চলি থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে (Jihadi activities from Madrasa)। এইবাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ কোদালধোৱাৰ পৰা জেহাদী আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে (Jihadi arrested at Goalpara)। গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই মাটিয়া আৰু কোদালধোৱাৰ পৰা জেহাদীৰ সন্দেহত দুজনকৈ লোকক আটক কৰিছে । আটকাধীন লোক কেইজন হৈছে আব্দুছ সুবাহান আৰু তেওঁৰ ভতিজা (Two suspected Jihadi arrested at Goalpara)। জানিব পৰা মতে সুবাহানে তিনকোণীয়াপাৰা মছজিদৰ ইমামৰ বেশত থাকি সমগ্ৰ জিলাখনত জেহাদীৰ ঘাটি স্থাপন কৰিছিল । তেওঁৰ ভাতৃয়েও ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ।

উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰা জিলাৰ বাঙ্কে বিহাৰী মন্দিৰত অঘটন । জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হোৱা ভক্তৰ সমাৱেশত শ্বাস প্ৰশ্বাস বন্ধ হৈ দুগৰাকী ভক্তৰ মৃত্যু (Two devotees die during stampede at Banke Bihari temple)। আন ৪ ভক্ত আহত হয় ।

ম'বাইল আসক্ত হৈ পৰাৰ বাবেই পিতৃৰ গুলী খাবলগীয়া হ'ল 15 বছৰীয়া প্ৰিন্সে ৷ গুজৰাটৰ চন্দ্ৰ দৰ্শন ছ’চাইটিৰ নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত প্ৰিন্সৰ পঢ়া-শুনাতকৈ ম'বাইলৰ প্ৰতি বৃদ্ধি পাইছিল অত্যাধিক আসক্তি (Increased interest in mobile phones rather than studying) ৷ যি কথাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা বিষয়া তথা প্ৰিন্সৰ পিতৃ ধৰ্মেন্দ্ৰ ওমপ্ৰকাশ সাকীয়া ৷

চোৰাংচিকাৰীৰ অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ আহি আছে উন্নত আগ্নেয়াস্ত্ৰ 'ঘাতক' । ৰাজ্যৰ কাজিৰঙা, মানাহ, পবিতৰা, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনাঞ্চলত নিয়োজিত বিশেষ গঁড় সুৰক্ষা বাহিনীৰ হাতত তুলি দিয়া হ'ব 'ঘাতক'(Forest guards provided ghatak weapons to prevent poachers) । সেয়ে কলিয়াবৰৰ চিকনিত অৱস্থিত দ্বিতীয় অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ প্ৰধান শিবিৰত বিশেষ গঁড় সুৰক্ষা বাহিনীক দ্বিতীয় অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ তত্বাৱধানত প্ৰদান কৰা হৈছে 'ঘাতক' চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ । প্ৰশিক্ষণৰ শেষত বিশেষ গঁড় সুৰক্ষা বাহিনীৰ হাতত তুলি দিয়া হ'ব 'ঘাতক' ।

ডিমা হাছাও জিলাত আত্মসমৰ্পণ নেচনেল ছ'চিয়েলিষ্ট কাউন্সিল অৱ নগালেণ্ডৰ(NSCN IMK TU)আঠজনীয়া দলৰ। সেনা আৰু আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত চলা ব্যাপক অভিযানৰ ফলত এই সদস্যকেইজনে মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহে বুলি সদৰী কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লে কৰ্ণেল এছ ৱালিয়াই ।

কলিয়াবৰৰ কৰ্মস্থলীত উপস্থিত কমনৱেল্থত পদক জয়েৰে ইতিহাস ৰচা অসম কন্যা নয়নমণি শইকীয়া(CWG 2022 Medal winner Nayanmoni Saikia) ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি অৱহেলিত হৈ ৰোৱা চিকনিস্থ অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ মুখ্য শিবিৰলৈ মূল যোৱা পথচেৱা নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰক জনালে আহ্বান ৷

শনিবাৰে পুৱতি নিশা উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুন জিলাাৰ ৰায়পুৰ খণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ(Uttarakhand cloudburst) হোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হয় এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ(Cloudburst in Dehradun Uttarakhand) । শনিবাৰে পুৱা ২.৪৫ বজাত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্থানীয় লোকে ।

ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৷ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি হ’ব চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ অধ্যাপক সকলৰ ৷ ৰাজ্যত থকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ পৰা বছৰি ২১০০ জনৰ পৰা ২৩০০ গৰাকী চিকিৎসক সৃষ্টি কৰাৰ বাবে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে (Assam cabinet decides to appoint new doctors)। এতিয়াৰে পৰা মণ্ডল আৰু কাননগো আদিৰ নাম সলনি হ’ব ।

মহানগৰীৰ খানাপাৰাত পৰিবহন বিভাগৰ অভিযান (Transport department operation in Khanapara) । উপস্থিত পৰিবহন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য (Parimal Shuklabaidya in Khanapara)। তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিলে প্ৰতিখন নৈশ বাছ । লগতে নৈশ বাছেৰে শিলচৰলৈ যাত্ৰা পৰিবহন মন্ত্ৰী পৰিমল শুল্কবৈদ্যৰ (Parimal Shuklabaidya travels in Night super)। যাত্ৰীসকলে কেনেদৰে যাত্ৰা কৰে তাৰেই পৰীক্ষা কৰিবলৈ এখন নৈশ বাছত যাত্ৰা মন্ত্ৰী গৰাকী । যাত্ৰী সকলৰ সমস্যাৰ খাতিয়ান ল’বলৈ এখন বিশেষ বাছত উঠি পৰিভ্ৰমণ কৰে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে । লগতে প্ৰতিখন বাছৰ চালকৰ সুৰাপানৰ পৰীক্ষা কৰে পৰিবহন বিভাগৰ আন বিষয়া সকলৰ লগতে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে । তাৰোপৰি যাত্ৰা কালত যাত্ৰীসকলৰ সুবিধা-অসুবিধা তথা বাছসমূহে নীতি নিয়ম মানি চলিছে নে নাই সেই সকলোবোৰ নিজেই পৰীক্ষা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।